Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вдвое хуже Таноса: до «Мстителей: Судный день» еще год, но уже известно, чем все кончится (знатоки Marvel, соболезнуем)

Вдвое хуже Таноса: до «Мстителей: Судный день» еще год, но уже известно, чем все кончится (знатоки Marvel, соболезнуем)

16 октября 2025 15:42
Кадр из фильма «Мстители: Финал» (2019)

Все идет к самому эпичному кроссоверу с самым скучным эпилогом.

2026 год принесёт нам «Мстителей: Судный день», и, судя по тому, что известно сейчас, фильм вдохновлён ваншотом Emperor Doom 1987 года. Звучит пафосно, но, если прочитать первоисточник, становится ясно, почему фанаты комиксов заранее готовятся страдать.

В оригинальной истории Доктор Дум, устав от вечных поражений, берёт под контроль весь мир. Не с помощью армии, а буквально – украденной силы Пурпурного человека, который способен подчинять волю любого, кто его слышит или чувствует.

Дум усиливает эти способности через артефакт и «транслирует» покорность по всей планете. Люди перестают воевать, голод исчезает, преступность падает до нуля. Земля превращается в утопию под железной рукой.

Кадр из фильма «Мстители: Финал» (2019)

Но авторы комикса – Дэвид Мишелини и Боб Холл – решили, что так заканчивать нельзя: в итоге Дум сам отказывается от власти, потому что устал подписывать бумаги и следить за логистикой. Да, суперзлодей, подчинивший человечество, сдался из-за бюрократии.

С точки зрения морали – ноль катарсиса, с точки зрения драмы – полный крах.

Если Marvel действительно пойдёт по канону, ждать хэппи-энда не стоит. Фанаты уже шутят, что в финале Мстители победят не благодаря героизму, а из-за того, что Думу надоест работать по 24 часа в сутки.

А если учесть, что в MCU пока что нет ни Чудо-человека (ключевого персонажа комикса), ни Пурпурного человека, сюжет придётся менять – и неизвестно, в чью пользу.

Кадр из фильма «Мстители: Финал» (2019)

Впрочем, кастинг Роберта Дауни-младшего на роль Дума добавляет интриги. Его версия, вероятно, будет не классическим злодеем, а фигурой с мессианским комплексом, видящей спасение мира через тотальный контроль.

Примерно так, как Танос видел равновесие через геноцид. Только теперь ставка вдвое выше – речь не о половине вселенной, а обо всех мирах сразу.

Ранее мы писали: Что будет, если уничтожить Камень Бесконечности? Краткий гид для тех, кто не смотрел «Мстителей» или просто забыл

Фото: Кадр из фильма «Мстители: Финал» (2019)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Стивен Кинг уже оценил нового «Бегущего человека»: автор сравнил премьеру с культовым хитом 80-х, снятым вообще не по его книгам Стивен Кинг уже оценил нового «Бегущего человека»: автор сравнил премьеру с культовым хитом 80-х, снятым вообще не по его книгам Читать дальше 16 октября 2025
Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»? Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»? Читать дальше 16 октября 2025
Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Читать дальше 16 октября 2025
В фильмах этого не показали, а зря: что делал Бильбо Бэггинс все эти годы между «Хоббитом» и «Властелином колец» В фильмах этого не показали, а зря: что делал Бильбо Бэггинс все эти годы между «Хоббитом» и «Властелином колец» Читать дальше 15 октября 2025
За что героя ДиКаприо хотела убить дочь? Что значило письмо в конце? Финал «Битвы за битвой» ответов не дает – объясняем сами За что героя ДиКаприо хотела убить дочь? Что значило письмо в конце? Финал «Битвы за битвой» ответов не дает – объясняем сами Читать дальше 15 октября 2025
Ситх или клоун? Что стало с Джа-Джа Бинксом после «Атаки клонов» — самый ненавистный герой «Звездных войн» получит «сольник» Ситх или клоун? Что стало с Джа-Джа Бинксом после «Атаки клонов» — самый ненавистный герой «Звездных войн» получит «сольник» Читать дальше 15 октября 2025
Кажется, все это было на самом деле: основан ли фильм «Битва за битвой» на реальной истории? Кажется, все это было на самом деле: основан ли фильм «Битва за битвой» на реальной истории? Читать дальше 15 октября 2025
Зря зрители так любят Джона Уика: настоящего героя показывают только раз за все четыре фильма Зря зрители так любят Джона Уика: настоящего героя показывают только раз за все четыре фильма Читать дальше 15 октября 2025
Оказывается, вместо «Прометея» должен был выйти «Чужой: Инженеры»: сюжет настоящего приквела — чистый хоррор Оказывается, вместо «Прометея» должен был выйти «Чужой: Инженеры»: сюжет настоящего приквела — чистый хоррор Читать дальше 15 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше