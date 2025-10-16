Вдвое хуже Таноса: до «Мстителей: Судный день» еще год, но уже известно, чем все кончится (знатоки Marvel, соболезнуем)

Все идет к самому эпичному кроссоверу с самым скучным эпилогом.

2026 год принесёт нам «Мстителей: Судный день», и, судя по тому, что известно сейчас, фильм вдохновлён ваншотом Emperor Doom 1987 года. Звучит пафосно, но, если прочитать первоисточник, становится ясно, почему фанаты комиксов заранее готовятся страдать.

В оригинальной истории Доктор Дум, устав от вечных поражений, берёт под контроль весь мир. Не с помощью армии, а буквально – украденной силы Пурпурного человека, который способен подчинять волю любого, кто его слышит или чувствует.

Дум усиливает эти способности через артефакт и «транслирует» покорность по всей планете. Люди перестают воевать, голод исчезает, преступность падает до нуля. Земля превращается в утопию под железной рукой.

Но авторы комикса – Дэвид Мишелини и Боб Холл – решили, что так заканчивать нельзя: в итоге Дум сам отказывается от власти, потому что устал подписывать бумаги и следить за логистикой. Да, суперзлодей, подчинивший человечество, сдался из-за бюрократии.

С точки зрения морали – ноль катарсиса, с точки зрения драмы – полный крах.

Если Marvel действительно пойдёт по канону, ждать хэппи-энда не стоит. Фанаты уже шутят, что в финале Мстители победят не благодаря героизму, а из-за того, что Думу надоест работать по 24 часа в сутки.

А если учесть, что в MCU пока что нет ни Чудо-человека (ключевого персонажа комикса), ни Пурпурного человека, сюжет придётся менять – и неизвестно, в чью пользу.

Впрочем, кастинг Роберта Дауни-младшего на роль Дума добавляет интриги. Его версия, вероятно, будет не классическим злодеем, а фигурой с мессианским комплексом, видящей спасение мира через тотальный контроль.

Примерно так, как Танос видел равновесие через геноцид. Только теперь ставка вдвое выше – речь не о половине вселенной, а обо всех мирах сразу.

