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Киноафиша Статьи В аниме Миядзаки полно отсылок к русским сказкам, которые годами игнорируют: а вы замечали эти детали?

В аниме Миядзаки полно отсылок к русским сказкам, которые годами игнорируют: а вы замечали эти детали?

29 июля 2026 19:00 Проверено редакцией
Кадр из мультфильма «Ходячий замок» (2004)

Автор неоднократно ранее признавался в любви к славянскому фольклору.

Аниме Хаяо Миядзаки давно разобрано на детали: каждые кадр, деталь, персонаж вызывают вопросы и порождают теории. Особенно это касается «Ходячего замка» — одного из самых обсуждаемых мультфильмов режиссёра.

Зрители и критики находят в нём отсылки к культуре, мифам и даже политическим событиям. Но оказалось, что в аниме можно разглядеть и русские сказочные мотивы. И это несмотря на то, что сюжет опирается на роман Дианы Уинн Джонс.

Избушка

Центральный объект в мультфильме — сам замок. Он движется, издаёт звуки, пускает дым и собран из разнородных частей. При этом у него есть механические ноги, напоминающие куриные лапы. Эта деталь отсылает к образу Бабы-Яги из славянского фольклора — её избушка тоже способна поворачиваться и двигаться.

Кадр из мультфильма «Ходячий замок» (2004)

Софи

Софи во многом близка к героиням славянского фольклора. Она не обладает магическими способностями или изначальным героическим статусом — проклятие падает на неё случайно.

Однако её поведение строится не на борьбе, а на повседневной заботе: она кормит, лечит, поддерживает других.

Кадр из мультфильма «Ходячий замок» (2004)

Анимация

Миядзаки неоднократно упоминал влияние советской школы. Особое впечатление на него произвела «Снежная королева» Льва Атаманова. Он отмечал пластичность движений, близость к балетной эстетике и мягкость повествования мультфильма.

В «Ходячем замке» заметны схожие черты: конфликты редко решаются через агрессию, а атмосфера сохраняет тепло даже в мрачных эпизодах.

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Фото: Кадры из мультфильма «Ходячий замок» (2004)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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