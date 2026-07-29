В аниме Миядзаки полно отсылок к русским сказкам, которые годами игнорируют: а вы замечали эти детали?

Аниме Хаяо Миядзаки давно разобрано на детали: каждые кадр, деталь, персонаж вызывают вопросы и порождают теории. Особенно это касается «Ходячего замка» — одного из самых обсуждаемых мультфильмов режиссёра.

Зрители и критики находят в нём отсылки к культуре, мифам и даже политическим событиям. Но оказалось, что в аниме можно разглядеть и русские сказочные мотивы. И это несмотря на то, что сюжет опирается на роман Дианы Уинн Джонс.

Избушка

Центральный объект в мультфильме — сам замок. Он движется, издаёт звуки, пускает дым и собран из разнородных частей. При этом у него есть механические ноги, напоминающие куриные лапы. Эта деталь отсылает к образу Бабы-Яги из славянского фольклора — её избушка тоже способна поворачиваться и двигаться.

Софи

Софи во многом близка к героиням славянского фольклора. Она не обладает магическими способностями или изначальным героическим статусом — проклятие падает на неё случайно.

Однако её поведение строится не на борьбе, а на повседневной заботе: она кормит, лечит, поддерживает других.

Анимация

Миядзаки неоднократно упоминал влияние советской школы. Особое впечатление на него произвела «Снежная королева» Льва Атаманова. Он отмечал пластичность движений, близость к балетной эстетике и мягкость повествования мультфильма.

В «Ходячем замке» заметны схожие черты: конфликты редко решаются через агрессию, а атмосфера сохраняет тепло даже в мрачных эпизодах.

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