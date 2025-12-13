Меню
Киноафиша Статьи В «Звездных войнах» сплагиатили легендарную советскую фантастику: даже имя Дарта Вейдера Лукас придумал не сам

В «Звездных войнах» сплагиатили легендарную советскую фантастику: даже имя Дарта Вейдера Лукас придумал не сам

13 декабря 2025 19:06
Кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар»

В лентах нашли любопытные пересечения.

Фильмы о дальних космических путешествиях, встречах с инопланетными цивилизациями и покорении других планет появились практически одновременно с самим кинематографом. Принято считать, что новый уровень в этом жанре задали Соединённые Штаты.

Всем известны шедевры вроде «Космической одиссеи 2001 года» Стэнли Кубрика или культовые работы 70-х от режиссёров новой волны — Ридли Скотта, Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса.

Однако мало кто знает, что эти голливудские новаторы активно вдохновлялись более ранними работами своих коллег, творивших в СССР. Советская научная фантастика оказала куда большее влияние на мировой кинематограф, чем принято думать.

И одну из картин Голливуд скопировал до мелочей.

Сюжет фильма «Туманность Андромеды»

Фильм переносит зрителей в далёкое коммунистическое будущее, где человечество достигло звёзд. Сюжет, основанный на знаменитом романе Ивана Ефремова, рассказывает о межзвёздном корабле «Тантра» и его команде, которая вынужденно приземляется на загадочной, неизведанной планете.

Там они совершают невероятную находку — огромный и давно покинутый инопланетный корабль, который становится ключом к величайшей космической тайне.

Изначально проект задумывался как масштабная дилогия, которая должна была раскрыть всю глубину замысла автора. Однако этим планам не суждено было сбыться. Смерть одного из главных исполнителей, актёра Сергея Столярова, игравшего ключевую роль, поставила крест на съёмках продолжения.

Кадр из фильма «Туманность Андромеды»

«Звёздные войны» и «Туманность Андромеды»

Роман Ивана Ефремова «Туманность Андромеды» был в США настоящим бестселлером, и одноимённую советскую экранизацию американские зрители тоже прекрасно знали. Создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас признавался, что любил книгу и внимательно изучал фильм, что явно отразилось в его работах.

Зрители давно проводят параллели: например, сравнивают дизайн роботов из советской картины с культовым дроидом R2-D2 и замечают сходство в экипировке героев.

Кадр из фильма «Туманность Андромеды»

Но самая интригующая теория касается имён. Главный антагонист саги Лукаса — Дарт Вейдер. А один из ключевых положительных героев «Туманности Андромеды» — учёный и командир Дар Ветер. Сходство в звучании действительно поразительное.

Оба персонажа обладают выдающимися лидерскими качествами, силой и харизмой, занимая высокое положение в своих вселенных. Но здесь сходство заканчивается: если Дар Ветер — герой-гуманист, который отказывается от власти из-за эмоционального выгорания, то Дарт Вейдер — трагический злодей, идущий к власти через жестокость и уничтожение.

Ранее портал «Киноафиша» писал про советский фильм, который довел до паники почти весь мир.

Фото: Кадры из фильмов «Туманность Андромеды» (1967), «Звёздные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар» (1980)
Светлана Левкина
