Этот советский фильм довел до паники почти весь мир: «Броненосец “Потемкин”» запретили во Франции, Англии, Японии и Португалии — и вот почему

Как картина Сергея Эйзенштейна стала мировой классикой, но при этом десятилетиями пугала цензоров разных стран.

Мало кто знает, что «Броненосец “Потёмкин”» (1925) за рубежом долгие годы вызывал нервную дрожь — настолько, что его запрещали к показу в ряде стран. Иностранные цензоры увидели в нём политическую угрозу.

Как создавался фильм, которому суждено было стать “опасным”

Лента задумывалась как юбилейный проект к двадцатилетию революции 1905 года — масштаб, оркестровое сопровождение, торжественные речи.

Сценарий Нины Агаджановой и постановка молодого Сергея Эйзенштейна быстро превратились в эксперимент.

Режиссёр лично раскрасил красный флаг, фактически открыв эру цветных акцентов, работал на палубах кораблей «Двенадцать апостолов» и «Коминтерн», а натурные сцены снимал под «знаком мин», как он сам говорил: «Курить нельзя, бегать нельзя, даже стоять без нужды нельзя».

Фильм создавался под давлением жёстких сроков, поэтому Эйзенштейн сосредоточился на восстании матросов. Монтаж, основанный на усложняющемся эмоциональном ритме, и операторские платформы придали картине документальный эффект — настолько убедительный, что её приняли за мокьюментари задолго до появления жанра.

Почему европейцы увидели в кино угрозу

Иностранная публика отмечала новаторство и энергетику. Но затем началась обратная реакция, фильм стали экстренно запрещать к показу.

В Германии фильм назвали «подстрекательством». В Англии разгул шахтёрских забастовок совпал с премьерой — и власти испугались, что сцены восстания и знаменитая последовательность с младенцем на лестнице спровоцируют эскалацию.

В Нидерландах опасения подтвердились: в 1933 году на колониальном флоте случился бунт, и сюжет «Потёмкина» показался подозрительно похожим.

Во Франции фильм оставался под запретом до 1953 года, в Японии — до 1959-го, в Португалии — до 1975-го, пишет дзен-канал Союз писателей России.

Что не устраивало цензоров

Сюжетное ядро — романтизация восстания — стало ключевой причиной блокировок. Иностранные правительства опасались, что кино вдохновит рабочих и военных. Эффект усиливали монтаж, динамика сцены расстрела под брезентом и визуальная символика, которую критики называли «опасно убедительной».

Даже в СССР фильм корректировали: речь Троцкого заменили на цитату Ленина, внесли другие изменения. Первую версию показали зрителям лишь в 2005 году.

В итоге — классика, которую когда-то боялись

Сегодня цитируют монтаж Эйзенштейна, анализируют визуальные решения и включают «Потёмкина» в мировые списки лучших фильмов. Но путь к статусу классики начался с испуга — настолько сильного, что картину запрещали на нескольких континентах.

