Киноафиша Статьи В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства

В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства

29 сентября 2025 16:40
Кадр из фильма «Властелин Колец»

Самое интересное, что именно он стал любимчиком миллионов.

Кажется, во «Властелине колец» все девять членов Братства были необходимы. Гэндальф и Арагорн вели за собой, Фродо и Сэм несли Кольцо, Боромир отдал жизнь. Даже хоббиты, казавшиеся случайными пассажирами, сыграли свои роли. Но Дж. Р. Р. Толкин в «Неоконченных сказаниях» написал неожиданное: один герой сделал меньше всех.Догадались уже, кто это?

Толкин назвал имя сам

Фраза звучит безжалостно: «Леголас, вероятно, совершил меньше всех из Девяти Хранителей». Для поклонников фильмов это почти шок. Ведь в трилогии Питера Джексона эльф — ходячая спецэффектная машина, разяющая орков десятками. Но если отойти от образа кино и вернуться к тексту романа, слова Толкина начинают звучать убедительнее.

Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение Короля»

Почему его вклад считался минимальным

Леголас не нёс Кольцо и не принимал решений. Он не жертвовал собой, как Гэндальф или Боромир, не стал королём, как Арагорн. Его путь не вёл к власти или трансформации. Даже дружба с Гимли больше раскрывала гнома, чем самого эльфа, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Эльфийская природа в действии

Толкин подчеркивал: бессмертные эльфы смотрят на события иначе. Для них война смертных — лишь мгновение. Галадриэль при всей силе почти не покидала Лотлориэн. Леголас тоже оставался скорее свидетелем, чем действующим лицом. В огромной ткани его жизни поход с Братством был всего лишь ниточкой.

И вот парадокс: герой, который на экране стал любимцем зрителей, в глазах создателя истории оказался самым «бесполезным». Но именно это и делает его интересным. Он не искал славы и власти, он просто шёл рядом — и иногда этого достаточно.

Также прочитайте: Правда о смерти родителей Фродо: что Гэндальф скрыл от всех

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
