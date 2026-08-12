В СССР сняли свой «Твин Пикс» с рейтингом 8,0 еще до Линча: мрачный город, погибшая девушка и Pink Floyd на фоне

Не хватало только, чтобы главный герой оказался поклонником вишневых пирогов.

«Воскресенье, половина седьмого» вышел на советском телевидении в 1988 году и сегодня воспринимается как необычный для своего времени детектив. Зрители находят в нём сходство с «Твин Пиксом», хотя американский сериал появился лишь два года спустя.

Похожесть здесь не столько в сюжете, сколько в общей манере: загадочная история, тревожная атмосфера и герои, за поступками которых скрывается больше, чем кажется на первый взгляд, пишет автор дзен-канала КиноНытик.

Сюжет

Четырёхсерийный фильм Вадима Зобина снят по сценарию Анатолия Рыбакова, автора «Детей Арбата». В центре истории — молодой юрист Сергей Крашенинников, который берётся разобраться в обстоятельствах гибели девушки. Чем глубже он изучает дело, тем больше вопросов возникает: свидетели скрывают правду, подростки противоречат друг другу, а даже случайные прохожие оказываются не такими простыми.

Напряжение постепенно нарастает за счёт деталей, недосказанности и поведения персонажей, которым не всегда можно доверять.

Детали

Сериал появился в период перестройки, когда советское телевидение постепенно избавлялось от привычных ограничений. Поэтому здесь можно увидеть байкеров, ночные клубы и услышать музыку Pink Floyd и Whitesnake — довольно необычное сочетание для экранного проекта конца 1980-х.

Именно свободная атмосфера во многом выделяет фильм среди советских детективов того времени. В нём нет привычной прямолинейности: важную роль играют настроение, психологические нюансы и детали эпохи.

Возможно, поэтому спустя годы «Воскресенье, половина седьмого» продолжают сравнивать с «Твин Пиксом» — сериалом, который появился позже, но использовал похожий принцип загадочной истории, где за обычными событиями скрывается нечто большее.

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