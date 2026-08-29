В «Симпсонах» уже и это было: как в хитовом мультике экранизировали «Одиссею» и получилось круче Нолана

«Симпсоны» давно стали сериалом, который успевает пошутить практически обо всём на свете — от политики и поп-культуры до классической литературы. Поэтому неудивительно, что однажды создатели добрались и до «Одиссеи» Гомера, в 14 серии 13 сезона «Книжные истории».

Причём пересказ античной поэмы получился настолько необычным, что его вполне можно сравнивать с большими голливудскими экранизациями, вроде новой «Одиссеи» от Кристофера Нолана.

Создатели выбрали примерно тот же подход, что и Кристофер Нолан в своём недавнем фильме, показав разграбление Трои как жестокий и безнравственный поступок. Разница лишь в том, что в «Симпсонах» военные преступления Одиссея становятся поводом для шуток, а не для драматических переживаний.

Это короткая и лёгкая история, которая хорошо напоминает, какие эпизоды поэмы оказали наибольшее влияние на массовую культуру. Путешествие Одиссея здесь заметно сокращено: действие быстро переходит от Троянской войны к сиренам, затем на остров Цирцеи и, наконец, к расправе Одиссея с женихами Пенелопы.

В эпизоде также появляются несколько сцен с греческими богами. Они обсуждают Одиссея и напрямую вмешиваются в его возвращение домой. Кстати, Нолан в своей экранизации решил оставить греческих богов на втором плане, а вот «Симпсоны» не стали отказываться от этой сверхъестественной части истории.

«Вполне сносный пересказ классической истории с несколькими неплохими смешными моментами», — оценили эпизод на IMDb.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.