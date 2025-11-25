Меню
В Сеть просочился состав новых мутантов: Marvel перезапускает «Людей Икс» — команда обновлена, но дух классики сохранен

25 ноября 2025 18:37
Кадр из фильма «Люди Икс»

Циклоп и Джин возвращаются во главе франшизы.

Кажется, Marvel снова играют в любимую игру фанатов — «угадай команду до трейлера». А всё из-за свежего слива: в новом перезапуске «Людей Икс» могут появиться сразу культовые персонажи, и уже в первом абзаце становится ясно, что именно «Люди Икс» вновь возвращают интригу в супергеройскую вселенную.

Миллионы зрителей ждут этот релиз как новую точку отсчёта — и, похоже, ждать придётся недолго.

Кто войдёт в команду

По данным The Cosmic Circus, студия собирается собрать почти классический состав: Циклоп, Джин Грей, Ангел, Ночной Змей, Зверь, Гамбит и Шельма. То есть тот самый золотой костяк, который десятилетиями определял лицо франшизы. Всех героев сыграют новые актёры — Marvel явно хочет начать историю с нуля, без оглядки на эпоху FOX.

Лидировать в команде, по слухам, будут Циклоп и Джин. Это логично: они в комиксах почти всегда стоят во главе оперативной группы. Интересно другое — появится ли Профессор Икс? Отвечать студия, как всегда, не спешит, но отсутствие его имени в утечке настораживает.

Где они дебютируют

Самый важный момент: источники уверяют, что новое поколение мутантов впервые покажут в «Мстителях: Секретные войны». И тут пазл неожиданно складывается. Сэди Синк, которая появится в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день», по слухам, играет именно Джин Грей — и она уже подтверждена в касте «Секретных войн». Если так, появление всей команды перестаёт быть фантазией фанатов.

В Сеть просочился состав новых мутантов: Marvel перезапускает «Людей Икс» — команда обновлена, но дух классики сохранен

Старые знакомые тоже вернутся

До премьеры перезапуска зрители увидят прежний состав мутантов в «Мстителях: Судный день» (18 декабря 2026). Там главным злодеем станет Доктор Дум — и это будет последняя крупная точка перед финалом «Саги Мультивселенной», пишет Soyuz.

Что всё это значит

Marvel молчит, но суммарно картина вырисовывается слишком аккуратно: новые актёры, классический состав, выход на арену через два главных кроссовера. Похоже, дебют обновлённых «Людей Икс» действительно уже не за горами — и фанаты впервые за годы чувствуют, что мутантам снова дают эпическую отправную точку.

Фото: Кадр из фильма «Люди Икс»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
