Киноафиша Статьи Личная жизнь обаятельного Шилова из «Ментовских войн»: развелся с дочерью миллиардера и полюбил девушку младше на 16 лет

Личная жизнь обаятельного Шилова из «Ментовских войн»: развелся с дочерью миллиардера и полюбил девушку младше на 16 лет

25 апреля 2026 15:00
Кадр из сериала «Ментовские войны»

Любви все возрасты покорны?

Александр Устюгов известен широкой аудитории благодаря множеству ролей в кино и телевидении. За его плечами почти десять лет работы в театре и более ста проектов в фильмографии. Среди самых известных персонажей — Фёдор Романов в «Годунове», майор Шилов в «Ментовских войнах» и Ярослав в «Золотой Орде».

Артист продолжает активно работать и готовит несколько премьер в ближайшее время: среди них исторические и драматические проекты, детективы и семейные фильмы. Параллельно он развивает свои музыкальные таланты и в 2015 году создал группу «Экибастуз», где выступает в качестве вокалиста и автора, исполняя песни в стиле питерского рока.

Про первый брак

Его личная жизнь всегда была насыщенной, но обсуждения на эту тему стали менее активными. У Александра Устюгова были несколько серьезных отношений, и почти все его партнерши связаны с творческой средой. Первый брак он заключил с актрисой Яниной Соколовской, с которой встретился на съемках. Пара поженилась в 2005 году, и вскоре у них родилась дочь Евгения. Семья выглядела крепкой, но спустя примерно десять лет их отношения закончились разводом. Причины разрыва обсуждали по-разному, но сам актёр признавал, что чувства угасли, и каждый из них пошел своей дорогой.

Вторая попытка

После расставания он недолго оставался один и вскоре женился на дочери миллиардера Анне Озар. Однако этот брак оказался кратковременным и продлился всего несколько месяцев.

Про дочь

Несмотря на развод, Устюгов старается активно участвовать в жизни дочери. Он поддерживает теплые отношения с Евгенией, хотя они живут в разных городах. Его плотный график требует заранее планировать встречи, но он регулярно находит время, чтобы провести его с дочерью, участвуя в её жизни и поддерживая её увлечения. Евгения с детства проявляла творческие способности: занималась вокалом, выступала с отцом в проекте «Экибастуз» и даже появлялась в эпизодах «Ментовских войн», где он исполнял главную роль. Сегодня она уже взрослая и учится в театральном вузе, пробуя свои силы в разных направлениях и совмещая учёбу с первыми съемками.

Истинное счастье

Сейчас рядом с ним актриса Аглая Шиловская, она младше его на 16 лет. Их знакомство произошло на светском мероприятии через общего агента, и рабочие отношения вскоре переросли в роман. Пара долго не афишировала свои отношения, но позже стало известно, что они официально зарегистрировали брак и даже обвенчались. Свадьба была почти спонтанной, прошла в узком кругу без долгой подготовки. После церемонии молодожены отправились в путешествие в Таиланд. По словам Аглаи, момент регистрации оказался для неё очень эмоциональным, так как он совпал с важными семейными датами и личными воспоминаниями.

Личная жизнь обаятельного Шилова из «Ментовских войн»: развелся с дочерью миллиардера и полюбил девушку младше на 16 лет

Сегодня Устюгов продолжает активно сниматься, заниматься музыкой и работать сразу в нескольких направлениях. Его жизнь по-прежнему полна проектов, гастролей и новых ролей. Вне съемочной площадки у него новая семья, взрослеющая дочь и новый этап, в котором он стремится найти баланс между работой, личным счастьем и внутренним спокойствием.

Фото: Кадр из сериала «Ментовские войны»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
