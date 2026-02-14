Меню
В саге об этом ни слова: почему красавец Том Реддл из «Гарри Поттера» превратился в змееподобного Волан-де-Морта

14 февраля 2026 21:31
Кадры из фильмов «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002), «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» (2011)

Отец темного лорда был красавчиком.

В «Гарри Поттере» внешность темного лорда страшна и ужасна. Только флешбэки доказывают, что изначально Том был очень красивым юношей. В книгах о мальчике волшебнике рассказывается, что его отец был невероятно красив, а Том на него похож. Что же случилось?

Подсказка в книге

Облик Волдеморта — результат сознательного выбора Тома Реддла, а не только воздействия тёмной магии. Он сознательно отказывался от человеческих черт, чтобы стереть связь с отцом‑маглом и создать новую личность. Своего отца темный лорд ненавидел, поэтому он стал одним из первых, кого тот лишил жизни.

В молодости Том был очень красив. Он унаследовал внешность от отца и пользовался ею, чтобы добиваться целей. Позже он стал намеренно менять себя. В ключевые моменты развития персонажа видно постепенное исчезновение обычных черт лица: сначала в щеках появляется пустота, затем он теряет привычные очертания. Это все описывается фрагментарно в книгах. К началу 1980‑х годах образ Волдеморта уже окончательно сформировался — бледный, змееподобный, без носа и волос.

Хронология изменений и психология

Хронология изменений важна. Внешность, показанная во флешбэках и в «Философском камне», у темного лорда еще до сцен воскрешения. Значит, змееподобный вид не обязательно лишь результат неудачного ритуала.

С точки зрения психологии — это создание «ложного Я». Том вычеркивал из себя полукровную часть, чтобы стать образцом чистокровного владыки. Отсутствие носа, волос и обычных зрачков трактуется как символический отказ от признаков млекопитающих и выбор рептильных черт для нового образа.

Нагайна

Учитывая происхождение Нагайны из «Фантастических тварей», где она маледиктус, обреченный на звериный облик, версия об изменении себя становится еще убедительнее. Существует вариант, что именно она была мамой волшебника, так или иначе она оказала на него своей воздействие. А Волан-де-Морт использовал ее яд и в итоге сделал крестражем. Волшебник обрек Нагайну на то, чего она больше всего боялась — потерю человечности и превращение в монстра. Это же объясняет, почему он так выделяется среди других темных волшебников.

