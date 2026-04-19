В России такого не снимают: 5 зарубежных хорроров о Второй мировой

19 апреля 2026 07:58
Кадры из фильмов «Люди за солнцем», «Годзилла: Минус один», «Сжигатель трупов»

К этим сюжетам можно относиться по-разному.

В советском и российском кинематографе военные ленты традиционно делали ставку на героизм. А вот голливудские сценаристы давно смекнули: война — идеальный соавтор для жанра ужасов.

Иногда подобный эксперимент оборачивается нелепым фарсом с зомби-нацистами, а порой — глубоким погружением в человеческую жестокость, перед которой меркнут любые порождения ада.

Предлагаем подборку из пяти леденящих кровь картин о Второй мировой. Каждая бьёт с неожиданного ракурса.

«Люди за солнцем» (6,2)

В годы Второй мировой японское командование организовало на захваченной территории Маньчжурии специальный лагерь. Узниками там становились в основном этнические китайцы, над которыми ставили опыты для выяснения границ человеческой выживаемости в нечеловеческих условиях.

Фильм не щадит зрительскую психику, показывая бесчеловечность науки, лишённой морали.

Кадр из фильма «Люди за солнцем»

«Оверлорд» (6,3)

События картины происходят на финальном этапе Второй мировой. Отряд американских десантников забрасывается в немецкий тыл.

Однако запланированная военная операция неожиданно превращается в борьбу с потусторонней силой — всё из-за секретных экспериментов нацистов, вышедших из-под контроля.

Кадр из фильма «Оверлорд»

«Годзилла: Минус один» (6,9)

Действие разворачивается в послевоенной Японии, которая ещё не успела прийти в себя от разрушений и потерь. И вот на фоне всеобщей разрухи из океанских глубин поднимается Годзилла — гигантский ящер, мутировавший вследствие американских ядерных испытаний.

Чудовище сначала атакует корабли и небольшие острова, но главная цель впереди: монстр берёт курс на Токио. Картина соединяет драму выживания людей с классическим разрушительным блокбастером.

Кадр из фильма «Годзилла: Минус один»

«Третья часть ночи» (7,1)

События разворачиваются на фоне нацистской оккупации. Главный герой в одночасье теряет всё: на его глазах гитлеровцы расстреливают мать, супругу и маленького сына. Ему чудом удаётся бежать в город.

В заброшенном доме он случайно оказывается рядом с незнакомкой, которая рожает малыша. Женщина оказывается поразительно похожей на его погибшую жену. Поражённый этим сходством, герой решает позаботиться о новой семье.

Чтобы выжить и прокормить их, он устраивается на работу в институт, где производят вакцины от сыпного тифа — его должность заключается в кормлении лабораторных вшей. Фильм погружает зрителя в лихорадочный бред персонажа.

Кадр из фильма «Третья часть ночи»

«Сжигатель трупов» (7,6)

Главный герой — владелец пражского крематория, женатый на женщине еврейского происхождения и воспитывающий двоих детей. Его дело приносит стабильный доход, семья выглядит благополучной и крепкой. Сам герой демонстрирует нежность к супруге и заботу о наследниках.

Но после прихода нацистов в Чехию всё меняется. Поток трупов в крематорий растёт, а вместе с ним — и давление идеологии. Мужчина горит желанием доказать фашистам свою лояльность, но возникает главный вопрос: что делать с собственной семьёй, которая теперь ставит под угрозу его преданность режиму? В итоге он решает уберечь родных от опасности… способом, который оказывается самым чудовищным из возможных.

Кадр из фильма «Сжигатель трупов»
Фото: Кадры из фильмов «Люди за солнцем» (1988), «Оверлорд» (2018), «Годзилла: Минус один» (2023), «Третья часть ночи» (1971), «Сжигатель трупов» (1968)
Светлана Левкина
