В России такого не снимают: 5 зарубежных хорроров о Второй мировой

К этим сюжетам можно относиться по-разному.

В советском и российском кинематографе военные ленты традиционно делали ставку на героизм. А вот голливудские сценаристы давно смекнули: война — идеальный соавтор для жанра ужасов.

Иногда подобный эксперимент оборачивается нелепым фарсом с зомби-нацистами, а порой — глубоким погружением в человеческую жестокость, перед которой меркнут любые порождения ада.

Предлагаем подборку из пяти леденящих кровь картин о Второй мировой. Каждая бьёт с неожиданного ракурса.

«Люди за солнцем» (6,2)

В годы Второй мировой японское командование организовало на захваченной территории Маньчжурии специальный лагерь. Узниками там становились в основном этнические китайцы, над которыми ставили опыты для выяснения границ человеческой выживаемости в нечеловеческих условиях.

Фильм не щадит зрительскую психику, показывая бесчеловечность науки, лишённой морали.

«Оверлорд» (6,3)

События картины происходят на финальном этапе Второй мировой. Отряд американских десантников забрасывается в немецкий тыл.

Однако запланированная военная операция неожиданно превращается в борьбу с потусторонней силой — всё из-за секретных экспериментов нацистов, вышедших из-под контроля.

«Годзилла: Минус один» (6,9)

Действие разворачивается в послевоенной Японии, которая ещё не успела прийти в себя от разрушений и потерь. И вот на фоне всеобщей разрухи из океанских глубин поднимается Годзилла — гигантский ящер, мутировавший вследствие американских ядерных испытаний.

Чудовище сначала атакует корабли и небольшие острова, но главная цель впереди: монстр берёт курс на Токио. Картина соединяет драму выживания людей с классическим разрушительным блокбастером.

«Третья часть ночи» (7,1)

События разворачиваются на фоне нацистской оккупации. Главный герой в одночасье теряет всё: на его глазах гитлеровцы расстреливают мать, супругу и маленького сына. Ему чудом удаётся бежать в город.

В заброшенном доме он случайно оказывается рядом с незнакомкой, которая рожает малыша. Женщина оказывается поразительно похожей на его погибшую жену. Поражённый этим сходством, герой решает позаботиться о новой семье.

Чтобы выжить и прокормить их, он устраивается на работу в институт, где производят вакцины от сыпного тифа — его должность заключается в кормлении лабораторных вшей. Фильм погружает зрителя в лихорадочный бред персонажа.

«Сжигатель трупов» (7,6)

Главный герой — владелец пражского крематория, женатый на женщине еврейского происхождения и воспитывающий двоих детей. Его дело приносит стабильный доход, семья выглядит благополучной и крепкой. Сам герой демонстрирует нежность к супруге и заботу о наследниках.

Но после прихода нацистов в Чехию всё меняется. Поток трупов в крематорий растёт, а вместе с ним — и давление идеологии. Мужчина горит желанием доказать фашистам свою лояльность, но возникает главный вопрос: что делать с собственной семьёй, которая теперь ставит под угрозу его преданность режиму? В итоге он решает уберечь родных от опасности… способом, который оказывается самым чудовищным из возможных.