На Западе «Сватов» обвинили в плагиате: «Почему так высоко оценивают эту русскую пародию?»

Публика на IMDb не в восторге от ленты.

«Сваты» входят в число самых рейтинговых проектов на отечественном телевидении, однако за пределами страны его встречают без особого энтузиазма. На портале IMDb у него всего 6,4 балла, а в отзывах можно встретить не только недоумение, но и довольно резкие формулировки — от обвинений во вторичности до прямых параллелей с американским ситкомом.

Одна из главных претензий к проекту — его считают не более чем слабой копией зарубежного хита.

«Никогда не мог понять, почему так высоко оценивают эту русскую пародию нашей "Американской семейки". Сериал для скучных стариков точно про таких же скучных стариков», — возмущаются пользователи.

Хотя российский сериал всё же вышел на год раньше, зарубежные зрители находят в нём немало пересечений с американским ситкомом: те же две семейные линии, комичные столкновения старшего и младшего поколений, а также узнаваемые, хоть и шаблонные герои, которые при этом вызывают симпатию.

Однако ключевое различие в том, что американская версия сделала ставку на псевдодокументальный стиль, тогда как «Сваты» держатся на ориентированном на семейный просмотр юморе.

В числе прочих претензий — и актёрский состав, и сценарий.