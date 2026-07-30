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Киноафиша Статьи Основано на рассказах Цыпкина: если вам понравился «Не смотрите наверх» с ДиКаприо, то этот фильм вы обязаны дождаться

Основано на рассказах Цыпкина: если вам понравился «Не смотрите наверх» с ДиКаприо, то этот фильм вы обязаны дождаться

30 июля 2026 07:30 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Не смотрите наверх»

Работа над лентой стартовала.

«Не смотрите наверх» стала одной из самых обсуждаемых картин последних лет — острая сатира на апокалиптический тренд с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Теперь российский кинематограф готовится к собственной адаптации этого сюжета. Наш ответ голливудскому фильму будет называться «На нас летит метеорит».

Сюжет фильма

Заместитель мэра провинциального Каратовска Вадим Артюхов привык решать чужие проблемы. От него постоянно чего-то ждут, а на собственные желания почти не остаётся времени.

Артюхов оказывается на развилке: либо продолжать карьеру, сохраняя привычные отношения — в том числе с женой, которая способна помочь ему стать мэром, — либо рискнуть и начать жизнь, о которой он раньше не решался подумать. Толчком к переменам становится учёная Сливянкина.

Ситуация обостряется, когда местный астроном Удодов фиксирует небесное тело, движущееся к Земле. Власти начинают подготовку бункера, а Артюхов оказывается перед необходимостью действовать быстро: успеть спасти жителей и наконец определиться, какой путь он выбирает.

Съемки фильма

Фактически лента снимается на основе сатирических рассказов Александра Цыпкина. Но автор не скрывал свои источники вдохновения.

«Изначально был рассказ "Трагическое недоразумение" — абсурдная история о том, как чиновник пытается выкрутиться из ситуации, которую сам же создал. Позже я увидел "Не смотрите наверх". В итоге эти два впечатления сложились в нечто новое», — рассказывал автор.

В голливудском оригинале главные роли ученых достались Дженнифер Лоуренс и Леонардо ДиКаприо. В российской версии их «заменят» Алёна Долголенко и Ян Цапник.

Кадр со съемок фильма «На нас летит метеорит»

А образы чиновников достались Сергею Лавыгину и Александру Самойленко. Дата выхода фильма пока не сообщается.

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Фото: Кадр из фильма «Не смотрите наверх» (2021), со съемок фильма «На нас летит метеорит»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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