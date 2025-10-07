Меню
В Прованс ехать не пришлось, дворцы и шато нашли в России: где снимали сериал «Виноделы»

7 октября 2025 18:20
Кадр из сериала «Виноделы»

На экране создавалось ощущение жизни европейского поместья.

Сериал «Виноделы» полюбился зрителям, мечтавшим о захватывающих историях, где сплетаются страсть, вино и семейные тайны. Действие разворачивается в вымышленной локации, однако кадры легко можно принять за живописные уголки Италии или Франции.

Секрет в том, что съёмочная группа не уезжала из России. Пейзажи и богатые традиции виноделия Краснодарского края так органично заменили Тоскану и Прованс, что у зрителей не возникает сомнений — они наблюдают за жизнью европейского поместья.

Винодельня «Шато Андре»

Настоящей жемчужиной сериала стала действующая винодельня «Шато Андре», расположенная в Крымском районе близ хутора Школьный. Именно здесь разворачиваются основные события и кипят страсти между героями.

Локация идеально подошла для съёмок благодаря уникальному сочетанию элементов: живописные холмы с аккуратными виноградными террасами; современное технологичное производство; архитектура в стиле классических итальянских поместий.

Винодельня «Долина Лефкадия»

Еще одним реальным участником истории выступила винодельня «Долина Лефкадия», расположенная в живописном селе Молдаванское. В кадре она эффектно превратилась в элегантный ресторан для взыскательных гурманов и масштабную площадку для проведения винных аукционов.

«Лефкадия» в сериале символизирует новый виток в развитии отечественного виноделия, где гармонично сочетаются инновационные методы производства и смелые бизнес-амбиции.

Кадр из сериала «Виноделы»

Винодельня «Шато де Талю»

Этот величественный замок, построенный в лучших традициях французских шато, предстал в роли винодельни Орлова — влиятельного конкурента семьи Гордеевых.

Создателям нужно было показать контраст между подходами к бизнесу. Роскошная архитектура с строгими линиями и богатыми интерьерами наглядно демонстрировала аристократический, но при этом более холодный и расчетливый стиль ведения дел.

Кроме этих известных виноделен, в кадре мелькали и другие живописные локации. Съёмки также проходили в Абрау-Дюрсо, Геленджике и Крымске.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где Люк Бессон снимал нового «Дракулу».

Фото: Кадры из сериала «Виноделы»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
