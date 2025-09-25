Где Люк Бессон снимал нового «Дракулу»: замок Влада Цепеша нашли далеко от Румынии

В кинотеатры России и стран СНГ прибыл «Дракула» от Люка Бессона. Знаменитый режиссёр переосмыслил классический роман ужасов, сделав главной темой трогательную и печальную любовь графа Влада и его жены Елизаветы.

Действие картины охватывает несколько веков, поэтому создателям было особенно важно найти подходящие исторические интерьеры. Искать их отправились не в Румынию, хотя именно её принято считать родиной легендарного вампира.

Сюжет фильма «Дракула»

Люк Бессон в своем новом фильме предлагает неожиданный взгляд на классику. Его «Дракула» — это, прежде всего, история о великой и трагической любви.

Сюжет вращается вокруг принца Влада, который теряет свою жену Елизавету. Отчаяние заставляет его отречься от Бога, и в наказание он обретает бессмертие вампира.

Веками он ждет, когда душа его возлюбленной воплотится вновь. Его ожидание заканчивается в XIX веке, где он встречает молодую Мину, как две капли воды похожую на его погибшую жену.

Действие фильма искусно переплетает разные эпохи. Зрителей переносят из XIV века в XIX, а через флешбэки они становятся свидетелями ключевых моментов долгой жизни графа Дракулы.

Где снимали фильм «Дракула»

Создатели «Дракулы» отправились за снежными пейзажами довольно далеко. Первоначальный план построить замок в горах Юра пришлось отменить — там просто не было нужного по сюжету снега.

Решение нашли в Финляндии, недалеко от города Кухмо. Именно там и выросла мрачная цитадель вампира. Люк Бессон особо отмечалл, что местные сугробы и зимняя атмосфера идеально соответствовали его замыслу.

Съемки в финских лесах заняли довольно много времени — с марта и почти до конца сентября. После этого киногруппа завершала работу уже в Париже и Великобритании.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кем был настоящий Влад Цепеш и почему его боялась вся Европа.