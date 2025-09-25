Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Где Люк Бессон снимал нового «Дракулу»: замок Влада Цепеша нашли далеко от Румынии

Где Люк Бессон снимал нового «Дракулу»: замок Влада Цепеша нашли далеко от Румынии

25 сентября 2025 08:27
Кадр из фильма «Дракула»

Режиссер искал заснеженные пейзажи.

В кинотеатры России и стран СНГ прибыл «Дракула» от Люка Бессона. Знаменитый режиссёр переосмыслил классический роман ужасов, сделав главной темой трогательную и печальную любовь графа Влада и его жены Елизаветы.

Действие картины охватывает несколько веков, поэтому создателям было особенно важно найти подходящие исторические интерьеры. Искать их отправились не в Румынию, хотя именно её принято считать родиной легендарного вампира.

Сюжет фильма «Дракула»

Люк Бессон в своем новом фильме предлагает неожиданный взгляд на классику. Его «Дракула» — это, прежде всего, история о великой и трагической любви.

Сюжет вращается вокруг принца Влада, который теряет свою жену Елизавету. Отчаяние заставляет его отречься от Бога, и в наказание он обретает бессмертие вампира.

Веками он ждет, когда душа его возлюбленной воплотится вновь. Его ожидание заканчивается в XIX веке, где он встречает молодую Мину, как две капли воды похожую на его погибшую жену.

Действие фильма искусно переплетает разные эпохи. Зрителей переносят из XIV века в XIX, а через флешбэки они становятся свидетелями ключевых моментов долгой жизни графа Дракулы.

Кадр из фильма «Дракула»

Где снимали фильм «Дракула»

Создатели «Дракулы» отправились за снежными пейзажами довольно далеко. Первоначальный план построить замок в горах Юра пришлось отменить — там просто не было нужного по сюжету снега.

Решение нашли в Финляндии, недалеко от города Кухмо. Именно там и выросла мрачная цитадель вампира. Люк Бессон особо отмечалл, что местные сугробы и зимняя атмосфера идеально соответствовали его замыслу.

Съемки в финских лесах заняли довольно много времени — с марта и почти до конца сентября. После этого киногруппа завершала работу уже в Париже и Великобритании.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кем был настоящий Влад Цепеш и почему его боялась вся Европа.

Фото: Кадры из фильма «Дракула» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу Читать дальше 26 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше