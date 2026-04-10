Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи В продолжении «Острых козырьков» заменят главную звезду: кто сыграет Шелби теперь

В продолжении «Острых козырьков» заменят главную звезду: кто сыграет Шелби теперь

10 апреля 2026 09:25
Кадр из фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек»

Актер из недавней премьеры не задержится в сюжете.

Барри Кеоган больше не появится в образе Дюка Шелби в сериале-продолжении «Острых козырьков». Роль отпрыска Томаса теперь доверена Джейми Беллу.

Это уже третья смена исполнителя Дюка за три разных проекта: после Конрада Кхана в шестом сезоне и самого Кеогана в полнометражном продолжении «Острые козырьки: Бессмертный человек».

Новое шоу перенесёт зрителей в послевоенный Бирмингем начала 1950-х и сместит акцент с Томаса Шелби на его старшего сына. Компанию Беллу в ключевой роли составит Чарли Хитон.

В шестом сезоне Дюка воплощал Конрад Кхан. В фильме «Острые козырьки: Бессмертный человек» Барри Кеоган сыграл уже повзрослевшего наследника — очень убедительно передал образ наивного молодого человека, рвущегося в криминальный мир, который в итоге оказывается втянут в нацистский заговор и аферу с фальшивками на 70 миллионов фунтов.

Кадр из фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек»

Теперь же персонажа берёт на себя Джейми Белл — актёр с серьёзным послужным списком и богатым опытом.

Официальное объяснение звучит так: для полного метра требовался немного более взрослый Дюк, ведь действие там сдвигается на шесть лет вперёд. Хотя, учитывая паузу между шестым сезоном и картиной, куда логичнее было бы либо оставить Кхана, либо изначально подобрать артиста, который потянул бы и фильм, и сериал.

Фото: Кадры из фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше