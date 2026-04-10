В продолжении «Острых козырьков» заменят главную звезду: кто сыграет Шелби теперь

Актер из недавней премьеры не задержится в сюжете.

Барри Кеоган больше не появится в образе Дюка Шелби в сериале-продолжении «Острых козырьков». Роль отпрыска Томаса теперь доверена Джейми Беллу.

Это уже третья смена исполнителя Дюка за три разных проекта: после Конрада Кхана в шестом сезоне и самого Кеогана в полнометражном продолжении «Острые козырьки: Бессмертный человек».

Новое шоу перенесёт зрителей в послевоенный Бирмингем начала 1950-х и сместит акцент с Томаса Шелби на его старшего сына. Компанию Беллу в ключевой роли составит Чарли Хитон.

В шестом сезоне Дюка воплощал Конрад Кхан. В фильме «Острые козырьки: Бессмертный человек» Барри Кеоган сыграл уже повзрослевшего наследника — очень убедительно передал образ наивного молодого человека, рвущегося в криминальный мир, который в итоге оказывается втянут в нацистский заговор и аферу с фальшивками на 70 миллионов фунтов.

Теперь же персонажа берёт на себя Джейми Белл — актёр с серьёзным послужным списком и богатым опытом.

Официальное объяснение звучит так: для полного метра требовался немного более взрослый Дюк, ведь действие там сдвигается на шесть лет вперёд. Хотя, учитывая паузу между шестым сезоном и картиной, куда логичнее было бы либо оставить Кхана, либо изначально подобрать артиста, который потянул бы и фильм, и сериал.