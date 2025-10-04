В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки

Вокруг премьеры новой версии «Бегущего человека» продолжает появляться информация. На этот раз обсуждения затронули финал ленты.

Оказывается, концовка была изменена. Причем, ее одобрил сам автор первоисточника Стивен Кинг.

Новая версия «Бегущего человека»

Эдгар Райт, режиссер новой экранизации «Бегущего человека», поделился интересным фактом. Перед началом съемок он отправил сценарий Стивену Кингу, автору первоисточника.

Писатель не просто одобрил его версию, но и поддержал изменения в финале. Райт пояснил, что команда сразу понимала необходимость переработки концовки книги.

«Мне было очень интересно, как вы решите проблему финала, и, думаю, вы справились прекрасно», — процитировал он письмо от Кинга.

Режиссер признался, что эти слова его очень обрадовали. Узнать же, чем завершится обновленная история, можно будет только в кино с 14 ноября — Райт наотрез отказался раскрывать детали финала.

Прежние финалы «Бегущего человека»

Оригинальный роман «Бегущий человек» 1982 года представлял мрачную антиутопию. Герой Бен Ричардс, отчаявшись спасти больную дочь, становится участником жестокого телешоу. Чтобы выиграть, он должен месяц скрываться от профессиональных охотников.

Финалы книги и существующей экранизации сильно различаются. В романе Ричардс, пытаясь нанести удар по корпорации, направляет угнанный самолет в ее небоскреб. Эта атака стоила жизни ему самому и продюсеру шоу Киллиану. Телепрограмма после этого закрывается.

Фильм 1987 года с Арнольдом Шварценеггером предложил более оптимистичный финал. По сюжету продюсер Киллиан, опасаясь растущей популярности Ричардса, инсценирует его гибель в бою. Однако герой и его союзники захватывают телестанцию.

Ричардс обманом завлекает Киллиана в специальную капсулу. Злодей гибнет, когда устройство врезается в рекламный щит. Финал завершается поцелуем Ричардса и Мендес в прямом эфире под аплодисменты телезрителей.

