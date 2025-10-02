4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности

Стивен Кинг начал свой путь с публикации «Кэрри», а когда книга стала фильмом в 1976 году, его творчество начало пугать зрителей по всему миру. С тех пор многие книги и рассказы Стивена Кинга были экранизированы, но их качество сильно разнится.

В то время как такие фильмы, как «Сияние» и «Побег из Шоушенка», стали классикой, отмеченной наградами, некоторые его ленты были беспощадно раскритикованы экспертами. Собрали 4 таких фильма, получивших низкие баллы.

«Возвращение в Салем» (1987), 4,3 на IMDb

Фильм «Возвращение в Салем» был снят почти через десять лет после первой части. Сюжет проекта отошел от классического романа Кинга и балансирует на грани ужасов и пародии.

Лента настолько непредсказуема, что с первых же минут кажется странной. Безумный режиссерский стиль не позволяет зрителю заскучать, а своеобразное чувство юмора невозможно описать словами. Критики поставили этому фильму всего 22% на Rotten Tomatoes.

«Верхом на пуле» (2004), 5,2 на IMDb

«Верхом на пуле» — это типичная для Стивена Кинга повесть, но это не значит, что ее можно легко экранизировать. Мик Гаррис предпринял достойную попытку, но получился фильм, который был похож и на ностальгическую драму, и на сверхъестественный хоррор, чем запутал зрителей.

Критикам лента также не понравилась, а некоторые элементы ужасов признали откровенно наигранными.

«Кладбище домашних животных 2» (1992), 4,9 на IMDb

Режиссёр Мэри Ламберт вернулась к работе над сиквелом, и «Кладбище домашних животных 2» логично развило идеи, заложенные в оригинальном романе. Однако в нём также увеличилось количество крови, и это действительно один из самых отталкивающих фильмов по Стивену Кингу.

Проект получил всего 21% рейтинга на Rotten Tomatoes, а критики признали, что в нём не хватает эмоциональной глубины и жути первой части.

«Давилка» (1995), 4,4 на IMDb

Режиссёр Тоуб Хупер известен тем, что произвёл революцию в жанре ужасов с фильмом «Техасская резня бензопилой». Но лента «Давилка» серьезно отразилась на его репутации.

Эта ранняя короткая повесть Кинга родилась из его опыта работы в прачечной. На экран Хупер перенес историю как абсурдный и даже трешовый фильм с самыми нелепыми элементами. Единственным плюсом, который отметили критики, была игра Роберта Инглунда.

