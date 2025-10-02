Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности

4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности

2 октября 2025 15:42
Кадры из фильмов «Возвращение в Салем», «Верхом на пуле», «Кладбище домашних животных 2», «Давилка»

Эти картины провалились в прокате.

Стивен Кинг начал свой путь с публикации «Кэрри», а когда книга стала фильмом в 1976 году, его творчество начало пугать зрителей по всему миру. С тех пор многие книги и рассказы Стивена Кинга были экранизированы, но их качество сильно разнится.

В то время как такие фильмы, как «Сияние» и «Побег из Шоушенка», стали классикой, отмеченной наградами, некоторые его ленты были беспощадно раскритикованы экспертами. Собрали 4 таких фильма, получивших низкие баллы.

«Возвращение в Салем» (1987), 4,3 на IMDb

Фильм «Возвращение в Салем» был снят почти через десять лет после первой части. Сюжет проекта отошел от классического романа Кинга и балансирует на грани ужасов и пародии.

Лента настолько непредсказуема, что с первых же минут кажется странной. Безумный режиссерский стиль не позволяет зрителю заскучать, а своеобразное чувство юмора невозможно описать словами. Критики поставили этому фильму всего 22% на Rotten Tomatoes.

Кадр из фильма «Возвращение в Салем» (1987)

«Верхом на пуле» (2004), 5,2 на IMDb

«Верхом на пуле» — это типичная для Стивена Кинга повесть, но это не значит, что ее можно легко экранизировать. Мик Гаррис предпринял достойную попытку, но получился фильм, который был похож и на ностальгическую драму, и на сверхъестественный хоррор, чем запутал зрителей.

Критикам лента также не понравилась, а некоторые элементы ужасов признали откровенно наигранными.

Кадр из фильма «Верхом на пуле» (2004)

«Кладбище домашних животных 2» (1992), 4,9 на IMDb

Режиссёр Мэри Ламберт вернулась к работе над сиквелом, и «Кладбище домашних животных 2» логично развило идеи, заложенные в оригинальном романе. Однако в нём также увеличилось количество крови, и это действительно один из самых отталкивающих фильмов по Стивену Кингу.

Проект получил всего 21% рейтинга на Rotten Tomatoes, а критики признали, что в нём не хватает эмоциональной глубины и жути первой части.

Кадр из фильма «Кладбище домашних животных 2» (1992)

«Давилка» (1995), 4,4 на IMDb

Режиссёр Тоуб Хупер известен тем, что произвёл революцию в жанре ужасов с фильмом «Техасская резня бензопилой». Но лента «Давилка» серьезно отразилась на его репутации.

Эта ранняя короткая повесть Кинга родилась из его опыта работы в прачечной. На экран Хупер перенес историю как абсурдный и даже трешовый фильм с самыми нелепыми элементами. Единственным плюсом, который отметили критики, была игра Роберта Инглунда.

Кадр из фильма «Давилка» (1995)

Ранее портал «Киноафиша» писал про 9 экранизаций Кинга, которые смотрятся на одном дыхании.

Фото: Кадры из фильмов «Возвращение в Салем» (1987), «Верхом на пуле» (2004), «Кладбище домашних животных 2» (1992), «Давилка» (1995)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
По какой книге снят хоррор «Долгая прогулка»: история, написанная под чужим именем, которую теперь обсуждает весь мир По какой книге снят хоррор «Долгая прогулка»: история, написанная под чужим именем, которую теперь обсуждает весь мир Читать дальше 6 октября 2025
«Для них мы не мясо, а вызов»: кто такие Хищники на самом деле и зачем они прилетают на Землю — 3 теории фанатов «Для них мы не мясо, а вызов»: кто такие Хищники на самом деле и зачем они прилетают на Землю — 3 теории фанатов Читать дальше 6 октября 2025
Основано на реальных событиях: мы знаем, что в это сложно поверить, но сюжеты этих 4 фильмов вовсе не выдумка Основано на реальных событиях: мы знаем, что в это сложно поверить, но сюжеты этих 4 фильмов вовсе не выдумка Читать дальше 6 октября 2025
Нолан спрятал это для самых внимательных: в «Интерстелларе» многие заметили отсылку к «Планете обезьян», но что насчет других пасхалок? Нолан спрятал это для самых внимательных: в «Интерстелларе» многие заметили отсылку к «Планете обезьян», но что насчет других пасхалок? Читать дальше 6 октября 2025
Готовимся к Хэллоуину заранее: 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре Готовимся к Хэллоуину заранее: 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре Читать дальше 5 октября 2025
Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл Читать дальше 5 октября 2025
В этой битве победитель только один: кто выжил бы в схватке Терминатора Т-800 и Робокопа? В этой битве победитель только один: кто выжил бы в схватке Терминатора Т-800 и Робокопа? Читать дальше 5 октября 2025
Почему андроидов в «Чужом» назвали по буквам алфавита: дело не в хронологии франшизы Почему андроидов в «Чужом» назвали по буквам алфавита: дело не в хронологии франшизы Читать дальше 5 октября 2025
В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки Читать дальше 4 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше