В Москву 1940-х сейчас может попасть каждый: где снимали «Враг у ворот»?

21 ноября 2025 15:00
Кадр из сериала «Враг у ворот»

Голливуду такое не снилось.

Ноябрь порадовал зрителей важной премьерой — на Первом канале стартовал военный детектив «Враг у ворот». Сериал переносит в 1941 год, где следователь МУРа вступает в схватку с фашистским диверсантом.

Кадр из сериала «Враг у ворот»

Над проектом работал Евгений Миронов. Современная столица с её небоскрёбами и стеклопакетами давно не подходит для съёмок исторических картин. И у кинематографистов появилось уникальное решение: в парке «Мосфильм» построили целый квартал с детализированными декорациями, точно воссоздающими облик военной Москвы.

Кадр из сериала «Враг у ворот»

Этот проект стал из самых масштабных в истории парка. После завершения съёмок «Врага у ворот» грандиозная декорация в «Мосфильме» осталась открытой для зрителей.

Теперь каждый может совершить путешествие в военную эпоху благодаря экскурсиям. Это крупнейшая в Европе историческая площадка, не имеющая аналогов даже в Голливуде.

Кадр из сериала «Враг у ворот»

Ранее портал «Киноафиша» писал о реакции зрителей на новый сериал.

Фото: Кадры из сериала «Враг у ворот»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
