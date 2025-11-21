В Москву 1940-х сейчас может попасть каждый: где снимали «Враг у ворот»?

Ноябрь порадовал зрителей важной премьерой — на Первом канале стартовал военный детектив «Враг у ворот». Сериал переносит в 1941 год, где следователь МУРа вступает в схватку с фашистским диверсантом.

Над проектом работал Евгений Миронов. Современная столица с её небоскрёбами и стеклопакетами давно не подходит для съёмок исторических картин. И у кинематографистов появилось уникальное решение: в парке «Мосфильм» построили целый квартал с детализированными декорациями, точно воссоздающими облик военной Москвы.

Этот проект стал из самых масштабных в истории парка. После завершения съёмок «Врага у ворот» грандиозная декорация в «Мосфильме» осталась открытой для зрителей.

Теперь каждый может совершить путешествие в военную эпоху благодаря экскурсиям. Это крупнейшая в Европе историческая площадка, не имеющая аналогов даже в Голливуде.

