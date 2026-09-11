Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи В «Кольцах власти», наконец, появится герой, которого раньше на экранах никогда не показывали: связь с Арагорном очевидна

В «Кольцах власти», наконец, появится герой, которого раньше на экранах никогда не показывали: связь с Арагорном очевидна

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Третий сезон введет нового персонажа.

«Властелин колец: Кольца власти» продолжают расширять историю Средиземья, добавляя в неё персонажей, которых зрители раньше не видели в экранизациях Толкина. Третий сезон обещает особенно интересное появление: создатели представят героя, связанного с событиями Второй эпохи, но ранее его так и не показывали на экране.

Новый герой

Третий сезон «Властелина колец: Кольца власти» расширит историю Нуменора и впервые выведет на экран Эльроса — брата-близнеца Эльронда. В будущем он станет основателем и первым правителем Нуменора, а его потомки спустя многие поколения войдут в родословную Арагорна.

Зрителям покажут события прошлого, связанные с появлением островного государства. Эльроса сыграет Роберт Арамайо, уже знакомый по роли Эльронда. Флешбэк должен подробнее рассказать об истоках Нуменора и показать его историю в период противостояния между Верными и последователями Ар-Фаразона.

У братьев было общее происхождение: оба родились полуэльфами и могли сами определить, к какому народу примкнуть. Эльронд выбрал эльфов и бессмертие, а Эльрос стал человеком. Именно он заложил основы Нуменора и оставался его правителем 410 лет.

Умер Эльрос в возрасте 500 лет. Его линия не прервалась и спустя тысячелетия привела к Исильдуру, а затем к Арагорну.

Премьера сезона

Продолжение «Колец власти» начнёт выходить на Prime Video 11 ноября. В первый день зрителям представят сразу четыре эпизода. После этого сериал перейдёт на еженедельный график: ещё по две серии выйдут 18 и 25 ноября.

Amazon пока официально не объявил о продлении проекта на четвёртый сезон, однако работа над ним уже ведётся. Съёмочный процесс предварительно намечен на следующий год.

Создатели рассчитывают довести историю до пяти сезонов. Окончательное решение о дальнейшем производстве, как и прежде, будет зависеть от интереса аудитории.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Эти 7 сериалов НТВ получили продолжение в 2026 году: не только «Невский» и «Первый отдел» Эти 7 сериалов НТВ получили продолжение в 2026 году: не только «Невский» и «Первый отдел» Читать дальше 11 сентября 2026
На Rotten Tomatoes нашли лучший криминальный сериал всех времен: и это не «Клан Сопрано» — а в России о нём вообще слышали единицы На Rotten Tomatoes нашли лучший криминальный сериал всех времен: и это не «Клан Сопрано» — а в России о нём вообще слышали единицы Читать дальше 10 сентября 2026
Реальные женщины-морпехи оскорбились, включив «Спецназ: Львица» от Тейлора Шеридан: «Никак не связано с нашей работой» Реальные женщины-морпехи оскорбились, включив «Спецназ: Львица» от Тейлора Шеридан: «Никак не связано с нашей работой» Читать дальше 9 сентября 2026
Финал «Укрытия» покажут в следующем году, а потом примутся за начало? Apple готовит секретный проект во вселенной хита Финал «Укрытия» покажут в следующем году, а потом примутся за начало? Apple готовит секретный проект во вселенной хита Читать дальше 9 сентября 2026
Второй сезон нового «Декстера» снова «воскресит мертвеца»: этого героя зрители точно не ожидали увидеть Второй сезон нового «Декстера» снова «воскресит мертвеца»: этого героя зрители точно не ожидали увидеть Читать дальше 9 сентября 2026
Только в 2026 году поняла, как надо было смотреть «Остаться в живых»: если переставить сезоны в этом порядке, то сериал становится другим Только в 2026 году поняла, как надо было смотреть «Остаться в живых»: если переставить сезоны в этом порядке, то сериал становится другим Читать дальше 9 сентября 2026
2,6 млрд минут просмотров: даже 90% на RT не спасли этот новый сериал от закрытия — Amazon экономит на всём ради «Колец власти» 2,6 млрд минут просмотров: даже 90% на RT не спасли этот новый сериал от закрытия — Amazon экономит на всём ради «Колец власти» Читать дальше 7 сентября 2026
Скучаете по «Сверхъестественному» и «Каслу»: на Netflix есть один хит, который заменит сразу оба сериала — шесть сезонов хватит до конца года Скучаете по «Сверхъестественному» и «Каслу»: на Netflix есть один хит, который заменит сразу оба сериала — шесть сезонов хватит до конца года Читать дальше 7 сентября 2026
Мем «яжемать» с нее и списали: в Сети выбрали самую раздражающую героиню «Отчаянных домохозяек» — и это не Сьюзан Мем «яжемать» с нее и списали: в Сети выбрали самую раздражающую героиню «Отчаянных домохозяек» — и это не Сьюзан Читать дальше 7 сентября 2026
За 2 дня проката — 1 300 000 долларов: в Южной Корее зрители с ума сходят по этому мультику, а в России даже не вспоминают За 2 дня проката — 1 300 000 долларов: в Южной Корее зрители с ума сходят по этому мультику, а в России даже не вспоминают Читать дальше 11 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше