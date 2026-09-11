В «Кольцах власти», наконец, появится герой, которого раньше на экранах никогда не показывали: связь с Арагорном очевидна

«Властелин колец: Кольца власти» продолжают расширять историю Средиземья, добавляя в неё персонажей, которых зрители раньше не видели в экранизациях Толкина. Третий сезон обещает особенно интересное появление: создатели представят героя, связанного с событиями Второй эпохи, но ранее его так и не показывали на экране.

Новый герой

Третий сезон «Властелина колец: Кольца власти» расширит историю Нуменора и впервые выведет на экран Эльроса — брата-близнеца Эльронда. В будущем он станет основателем и первым правителем Нуменора, а его потомки спустя многие поколения войдут в родословную Арагорна.

Зрителям покажут события прошлого, связанные с появлением островного государства. Эльроса сыграет Роберт Арамайо, уже знакомый по роли Эльронда. Флешбэк должен подробнее рассказать об истоках Нуменора и показать его историю в период противостояния между Верными и последователями Ар-Фаразона.

У братьев было общее происхождение: оба родились полуэльфами и могли сами определить, к какому народу примкнуть. Эльронд выбрал эльфов и бессмертие, а Эльрос стал человеком. Именно он заложил основы Нуменора и оставался его правителем 410 лет.

Умер Эльрос в возрасте 500 лет. Его линия не прервалась и спустя тысячелетия привела к Исильдуру, а затем к Арагорну.

Премьера сезона

Продолжение «Колец власти» начнёт выходить на Prime Video 11 ноября. В первый день зрителям представят сразу четыре эпизода. После этого сериал перейдёт на еженедельный график: ещё по две серии выйдут 18 и 25 ноября.

Amazon пока официально не объявил о продлении проекта на четвёртый сезон, однако работа над ним уже ведётся. Съёмочный процесс предварительно намечен на следующий год.

Создатели рассчитывают довести историю до пяти сезонов. Окончательное решение о дальнейшем производстве, как и прежде, будет зависеть от интереса аудитории.

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