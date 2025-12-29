Меню
В каком городе происходит действие фильма «Чародеи»: Китежград на самом деле не существует

29 декабря 2025 09:00
Кадр из фильма «Чародеи»

Команде пришлось проявить изобретательность.

Советский новогодний мюзикл «Чародеи», рассказывающий о волшебной силе любви, появился на экранах еще в 1980-х. И именно старинный Суздаль в фильме исполнил роль сказочного Китежграда.

Правда, настоящих городских пейзажей в ленте не так много. Впервые Суздаль появляется только во второй серии в знаменитой сцене путешествия Иванушки на тройке под песню «Три белых коня».

Кадр из фильма «Чародеи»

В кадре также мелькнул ресторан гостиничного комплекса «Суздаль». Кроме того, часть уличных видов Китежграда сняли в Москве.

Например, здание НУИНУ, которое Алена облетает на метле, — это на самом деле столичная гостиница «Союз». Правда, у реального отеля не было такой треугольной крыши, как в фильме. Её «позаимствовали» у суздальского ресторана и с помощью комбинированных съёмок «приставили» к столичному зданию.

Кадр из фильма «Чародеи»

Внутренние интерьеры института снимали во Дворце культуры ЗИЛ. А ещё в фильме можно узнать Битцевский лес, Ботанический сад и, конечно, телецентр «Останкино», коридоры которого стали отдельной легендой.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 новогодних советских фильмов.

Фото: Кадры из фильма «Чародеи» (1982)
Светлана Левкина
