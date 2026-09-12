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Киноафиша Статьи В этом мощном боевике автор «Первого отдела» Андрей Тумаркин превзошел себя: замена «Брату» с рейтингом 7,7

В этом мощном боевике автор «Первого отдела» Андрей Тумаркин превзошел себя: замена «Брату» с рейтингом 7,7

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Одиночка» (2010)

Фильм не устарел за прошедшие годы.

Сценарист Андрей Тумаркин хорошо знаком поклонникам отечественных криминальных сериалов благодаря «Первому отделу». Пока зрители ожидают новый сезон, можно обратить внимание на другую работу автора — фильм «Одиночка».

На «Кинопоиске» у него 7,7 балла против 8,2 у «Первого отдела». Здесь тоже есть силовики, преступный мир и борьба с системой, но история гораздо более личная.

Сюжет

Главный герой Андрей Громов — сотрудник спецслужб, которому поручают опасное внедрение в криминальную среду. Чтобы сохранить легенду, его отправляют в тюрьму по обвинению в двойном убийстве. Среди жертв оказывается жена сотрудника уголовного розыска.

Изначально Громов рассчитывает провести за решёткой всего несколько лет. Однако операция неожиданно прекращается, а связь с руководством обрывается. Человек, которого отправили выполнять задание, оказывается никому не нужен.

В итоге Громов проводит в заключении целых 12 лет. Выйдя на свободу, он обнаруживает, что прежняя жизнь осталась далеко позади. Теперь у него другая цель — найти тех, кто его предал, и заставить их ответить.

Кадр из фильма «Одиночка» (2010)

Детали

Режиссёр Сергей Щербин сделал ставку на жёсткую криминальную драму без попыток смягчить происходящее. Громова играет Данила Козловский — напряжение героя постоянно чувствуется за внешним спокойствием.

Как и в «Первом отделе», здесь служба оказывается далека от идеальной системы, в которой закон автоматически защищает человека. Но если в сериале герои действуют вместе, то Громов остаётся практически один на один со своим прошлым. И это впечатлило зрителей.

«Фильм отличный, не просто боевик, а драма», «Тот момент, когда звёзды сошлись как надо, и за явно невеликий телебюджет родился душевный шедевр», «Мне и сам фильм, и главный герой, и Данила Козловский понравились. Жаль, что финал такой печальный», «Много лет прошло, как я смотрела этот фильм. Помню... весь помню. Замечательная драма», «"Одиночка" напоминает фильм "Брат 2" почему-то. Но Данила превзошёл Бодрова», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Одиночка» (2010)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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