В этом мощном боевике автор «Первого отдела» Андрей Тумаркин превзошел себя: замена «Брату» с рейтингом 7,7

Сценарист Андрей Тумаркин хорошо знаком поклонникам отечественных криминальных сериалов благодаря «Первому отделу». Пока зрители ожидают новый сезон, можно обратить внимание на другую работу автора — фильм «Одиночка».

На «Кинопоиске» у него 7,7 балла против 8,2 у «Первого отдела». Здесь тоже есть силовики, преступный мир и борьба с системой, но история гораздо более личная.

Сюжет

Главный герой Андрей Громов — сотрудник спецслужб, которому поручают опасное внедрение в криминальную среду. Чтобы сохранить легенду, его отправляют в тюрьму по обвинению в двойном убийстве. Среди жертв оказывается жена сотрудника уголовного розыска.

Изначально Громов рассчитывает провести за решёткой всего несколько лет. Однако операция неожиданно прекращается, а связь с руководством обрывается. Человек, которого отправили выполнять задание, оказывается никому не нужен.

В итоге Громов проводит в заключении целых 12 лет. Выйдя на свободу, он обнаруживает, что прежняя жизнь осталась далеко позади. Теперь у него другая цель — найти тех, кто его предал, и заставить их ответить.

Детали

Режиссёр Сергей Щербин сделал ставку на жёсткую криминальную драму без попыток смягчить происходящее. Громова играет Данила Козловский — напряжение героя постоянно чувствуется за внешним спокойствием.

Как и в «Первом отделе», здесь служба оказывается далека от идеальной системы, в которой закон автоматически защищает человека. Но если в сериале герои действуют вместе, то Громов остаётся практически один на один со своим прошлым. И это впечатлило зрителей.

«Фильм отличный, не просто боевик, а драма», «Тот момент, когда звёзды сошлись как надо, и за явно невеликий телебюджет родился душевный шедевр», «Мне и сам фильм, и главный герой, и Данила Козловский понравились. Жаль, что финал такой печальный», «Много лет прошло, как я смотрела этот фильм. Помню... весь помню. Замечательная драма», «"Одиночка" напоминает фильм "Брат 2" почему-то. Но Данила превзошёл Бодрова», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.