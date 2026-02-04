Меню
Киноафиша Статьи «В главных ролях — пышная грудь Сидни Суини»: один из худших фильмов 2023 года спасли только сцены 18+

4 февраля 2026 12:48
Кадр из фильма «Кто угодно, кроме тебя»

У картины скромный рейтинг, зато отличные сборы.

Сериалы «Эйфория» и «Белый лотос» для многих ассоциируются с именем Сидни Суини. В 28 лет она стала одной из самых востребованных актрис нового поколения в Голливуде. Её ценят не только за актёрское мастерство, но и за яркую внешность.

Успех «Горничной», где было немало откровенных сцен с её участием, лишь подтверждает это. Однако и до этого проекта были работы, популярность которых во многом держалась на её участии.

Режиссёры часто делают акцент на её эффектных формах, что становится заметной деталью в кадре. Например, романтическая и даже эротическая комедия «Кто угодно, кроме тебя», вышедшая в 2024 году, принесла огромные сборы — её бюджет окупился почти в десять раз, и роль Сидни сыграла в этом успехе далеко не последнюю роль.

Этот фильм — история о Би и Бене, которые с первого свидания начали откровенно ненавидеть друг друга. Спустя несколько месяцев они вынуждены встретиться вновь на свадьбе общих друзей. Чтобы не портить праздник, им приходится притворяться счастливой парой.

Кадр из фильма «Кто угодно, кроме тебя»

Бюджет комедии Уилла Глака составил 25 миллионов долларов. При этом в мировом прокате она собрала более 220 миллионов, что стало настоящим кассовым прорывом.

Оценки критиков были довольно средними — рейтинг на IMDb остановился на 6,1 балле. Однако настоящий успех картине обеспечила широкая аудитория. Кассу сделали те зрители, которые хотели поглазеть на Суини.

«В главных ролях — Глен Пауэлл и пышная грудь Сидни Суини», «Комедия очень неловкая и очень обнаженная— раздевается не только Суини, но и Пауэлл, а значит довольны останутся зрители любых полов», «Сценарий ужасно плох. Игра актёров примерно на уровне школьного спектакля, но комедию явно включают только из-за сцен 18+», — пишут пользователи в Сети.

Фото: Кадры из фильма «Кто угодно, кроме тебя» (2023)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
