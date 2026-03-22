Киноафиша Статьи «В это сложно поверить»: сколько лет было Даниле Багрову?

«В это сложно поверить»: сколько лет было Даниле Багрову?

22 марта 2026 11:21
Кадр из фильма «Брат»

Возраст героя удивил зрителей.

Персонаж Данилы Багрова из картины Алексея Балабанова давно перерос рамки кинообраза. Он стал для многих символом целого десятилетия, героем, которого считают близким разные поколения зрителей, и даже своеобразным супергероем с особым чувством справедливости.

Несмотря на внешнюю уверенность и внутреннюю силу, в первом фильме Данила Багров ещё совсем молод. Если опираться на дату рождения, указанную в сюжете — 5 августа 1975 года, — то к событиям «Брата» ему только исполнилось 22.

«В это сложно поверить. Сейчас в 22 года люди еще от родителей не решаются съехать, а Данила казался таким взрослым, видимо армия закалила», — пишут в Сети.

Ко второй части герой заметно взрослеет. Ему уже 25 лет, он становится более жёстким, а его характер и жизненные принципы окончательно оформляются.

По сценарию герой родом из Приозерска. Это небольшой город в Ленинградской области, о котором до выхода картины знали немногие. Однако после эпизодов, где звучит песня «Гудбай, Америка», это место стало по-настоящему значимым для целого поколения зрителей.

Кадр из фильма «Брат» (1997)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
