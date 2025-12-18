В «Детях перемен 2» «воскресили» Балабанова: эту «жирную» отсылку к «Брату» пропустить невозможно

Когда «Дети перемен» только появились, многие сразу провели параллель с «Словом пацана». Это сравнение было вполне логичным. Однако по мере развития сюжета сериал стал постепенно уходить от этого стиля.

Он начал превращаться во что-то более глубокое — в настоящую семейную драму, полную шекспировских страстей и конфликтов. А предстоящий второй сезон, которого фанаты ждут с огромным нетерпением, сулит ещё больше сюрпризов.

Второй сезон «Детей перемен»

Во второй части истории Флора принимает судьбоносное решение — она возглавляет преступную группировку. Но даже эта власть не становится защитой для её семьи, которая трещит по всем швам

Её сыновья, Руслан и только что вышедший из тюрьмы Пётр, отказываются принимать новый путь матери. Даже попытки Юры помирить всех оказываются тщетными.

Не найдя опоры в родных, Флора обретает её в делах. Её правой рукой становится опасный и беспринципный Джин. Однако эта связь окончательно ставит крест на ее семье.

Алексей Балабанов во 2 сезоне «Детей перемен»

Создатели сериала подошли к воссозданию эпохи с особым размахом. Помимо декораций и антуража, они решили оживить на экране настоящих титанов того времени. Например, в одном из кадров промо-ролика мелькнул легендарный режиссёр Алексей Балабанов.

Персонаж буквально на секунду сталкивается в кадре с Юрой. Эта встреча настолько поражает героя, что позже он в волнении пересказывает её Пете.

«Он меня спросил: "В чём сила, брат?" Вот ты бы че ответил?» — делится Юра.

Узнать, что на это ответил бы Петр, а также увидеть эту сцену целиком, зрители смогут уже скоро. Второй сезон «Детей перемен» выйдет на платформе START в январе 2026 года.

Ранее портал «Киноафиша» подробно разбирал тизер.