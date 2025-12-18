Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В «Детях перемен 2» «воскресили» Балабанова: эту «жирную» отсылку к «Брату» пропустить невозможно

В «Детях перемен 2» «воскресили» Балабанова: эту «жирную» отсылку к «Брату» пропустить невозможно

18 декабря 2025 21:31
Кадр из сериала «Дети перемен»

Авторы использовали необычную фишку.

Когда «Дети перемен» только появились, многие сразу провели параллель с «Словом пацана». Это сравнение было вполне логичным. Однако по мере развития сюжета сериал стал постепенно уходить от этого стиля.

Он начал превращаться во что-то более глубокое — в настоящую семейную драму, полную шекспировских страстей и конфликтов. А предстоящий второй сезон, которого фанаты ждут с огромным нетерпением, сулит ещё больше сюрпризов.

Второй сезон «Детей перемен»

Во второй части истории Флора принимает судьбоносное решение — она возглавляет преступную группировку. Но даже эта власть не становится защитой для её семьи, которая трещит по всем швам

Её сыновья, Руслан и только что вышедший из тюрьмы Пётр, отказываются принимать новый путь матери. Даже попытки Юры помирить всех оказываются тщетными.

Не найдя опоры в родных, Флора обретает её в делах. Её правой рукой становится опасный и беспринципный Джин. Однако эта связь окончательно ставит крест на ее семье.

Алексей Балабанов во 2 сезоне «Детей перемен»

Создатели сериала подошли к воссозданию эпохи с особым размахом. Помимо декораций и антуража, они решили оживить на экране настоящих титанов того времени. Например, в одном из кадров промо-ролика мелькнул легендарный режиссёр Алексей Балабанов.

Персонаж буквально на секунду сталкивается в кадре с Юрой. Эта встреча настолько поражает героя, что позже он в волнении пересказывает её Пете.

«Он меня спросил: "В чём сила, брат?" Вот ты бы че ответил?» — делится Юра.

Кадр из сериала «Дети перемен»

Узнать, что на это ответил бы Петр, а также увидеть эту сцену целиком, зрители смогут уже скоро. Второй сезон «Детей перемен» выйдет на платформе START в январе 2026 года.

Ранее портал «Киноафиша» подробно разбирал тизер.

Фото: Кадры из сериала «Дети перемен»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зрители бойкотируют новый сериал от НТВ после того, как узнали, кто в нем снимается: «Какая чушь» Зрители бойкотируют новый сериал от НТВ после того, как узнали, кто в нем снимается: «Какая чушь» Читать дальше 19 декабря 2025
Эта сцена в «Методе 3» дорого далась Хабенскому: актер такой же безумец, как и его герой Эта сцена в «Методе 3» дорого далась Хабенскому: актер такой же безумец, как и его герой Читать дальше 18 декабря 2025
Пересильд стала Красной королевой: теперь речь не об «Алисе в стране чудес», а о фэнтези похлеще «Игры престолов» Пересильд стала Красной королевой: теперь речь не об «Алисе в стране чудес», а о фэнтези похлеще «Игры престолов» Читать дальше 18 декабря 2025
Уже снимают 9 сезон: почему Куценко никогда не уйдет из «Скорой помощи» — в Сети нашли этому убедительное объяснение Уже снимают 9 сезон: почему Куценко никогда не уйдет из «Скорой помощи» — в Сети нашли этому убедительное объяснение Читать дальше 16 декабря 2025
«Плакала от смеха»: этот сериал прошел на НТВ почти незаметно, что странно — в главных ролях Стоянов и Мадянов «Плакала от смеха»: этот сериал прошел на НТВ почти незаметно, что странно — в главных ролях Стоянов и Мадянов Читать дальше 16 декабря 2025
Судьба Гоцмана в «Ликвидации» была решена — Урсуляк поменял все в последний момент: от такого финала зрители бы рыдали Судьба Гоцмана в «Ликвидации» была решена — Урсуляк поменял все в последний момент: от такого финала зрители бы рыдали Читать дальше 16 декабря 2025
Зрители выбрали лучшего актера 2025 года: да, Янковский на 1-ом месте (кто бы сомневался), но кто еще в топовой десятке? Зрители выбрали лучшего актера 2025 года: да, Янковский на 1-ом месте (кто бы сомневался), но кто еще в топовой десятке? Читать дальше 15 декабря 2025
Паша Семёнов в костюме Деда Мороза: эту новогоднюю серию «Невского» непросто забыть Паша Семёнов в костюме Деда Мороза: эту новогоднюю серию «Невского» непросто забыть Читать дальше 14 декабря 2025
Только одному сериалу с Авериным зрители поставили 8,3 из 10: это не «Склифосовский» и не «Глухарь» Только одному сериалу с Авериным зрители поставили 8,3 из 10: это не «Склифосовский» и не «Глухарь» Читать дальше 14 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше