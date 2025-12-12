Меню
Вышел свежий тизер 2 сезона «Детей перемен»: Флора берет власть в свои руки теперь понятно, кто главный в этой истории (видео)

12 декабря 2025 19:06
Кадр из сериала «Дети перемен»

В сериале вновь снялись Виктория Исакова, Слава Копейкин, Сергей Гилев, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Артем Кошман и Руслан Братов.

Новости о втором сезоне «Детей перемен» появились тихо — без громких анонсов, но эффект вышел ровно противоположный. Свежий тизер заставляет пересматривать первый сезон и задаваться тем самым вопросом: а где теперь граница между семьей и властью? Кажется, во втором сезоне её больше нет.

Флора больше не та

Флора Борисовна делает шаг, от которого в первом сезоне она всеми силами пыталась уйти. Теперь она — лидер криминальной группировки. Не случайная фигура, не временная замена, а полноценная хозяйка бизнеса.

Деньги идут, структура работает, вокруг — охрана, загородный дом и бронированная машина. Семья при этом отодвигается на второй план, будто прошлое, которое мешает двигаться дальше.

Братья по разные стороны

Петр окончательно превращается в человека, для которого месть важнее крови. Он считает, что мать забрала у него всё — и власть, и контроль. Руслан, наоборот, живет тише: ухаживает за больным отцом и пытается не повторять чужих ошибок. Юра возвращается в город с наивной идеей склеить семью, но быстро понимает — здесь уже никто никого не ждет.

90-е без романтики

Второй сезон окончательно снимает иллюзии. Это не история про «лихие времена», а про цену решений. Про то, как легко власть вытесняет близость. И как быстро любовь превращается в слабость.

Что известно о продолжении

К ролям вернулись Виктория Исакова, Слава Копейкин, Сергей Гилев, Макар Хлебников и другие. Проект снова делают Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Премьера второго сезона «Детей перемен» состоится в январе на START и Wink. И судя по тизеру, спокойным этот сезон точно не будет.

Писали также, чем на самом деле закончился сериал «Дети перемен»? Раскрываем глобальный замысел создателей саги о 90-х. Создатели смогли грамотно завершить линии всех героев.

Фото: Кадр из сериала «Дети перемен»
Екатерина Адамова
