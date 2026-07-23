«В бой идут одни "старики"», а с тестом справятся только фанаты: сможете ответить на 5 из 5 вопросов о фильме?

Фильм Леонида Быкова давно стал настоящей классикой советского кино. Его пересматривают снова и снова, цитируют любимые реплики и до сих пор называют одной из лучших картин о Великой Отечественной войне. Но насколько хорошо вы помните эту легендарную историю?

Предлагаем проверить себя в небольшой викторине, посвященной одному из самых любимых советских фильмов.

Картина, которую невозможно забыть

«В бой идут одни "старики"» покорил зрителей не только военной темой, но и удивительным сочетанием юмора, музыки и искренних человеческих историй.

Каждый герой здесь запоминается с первого появления, а многие сцены давно стали классикой отечественного кинематографа.

Пять вопросов для настоящих знатоков

На первый взгляд кажется, что ответить будет легко. Но некоторые детали сюжета вспоминаются не так быстро, как знаменитые цитаты.

Сможете ли вы без ошибок пройти все пять вопросов и доказать, что знаете фильм практически наизусть?

Проверьте свою память

Если вы не раз пересматривали картину и уверены, что помните каждую сцену, самое время испытать себя. Возможно, именно вам удастся набрать максимальный результат и подтвердить звание настоящего поклонника «В бой идут одни "старики"».

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