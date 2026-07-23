Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «В бой идут одни "старики"», а с тестом справятся только фанаты: сможете ответить на 5 из 5 вопросов о фильме?

«В бой идут одни "старики"», а с тестом справятся только фанаты: сможете ответить на 5 из 5 вопросов о фильме?

23 июля 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «В бой идут одни "старики"»

Не все вопросы покажутся легкими.

Фильм Леонида Быкова давно стал настоящей классикой советского кино. Его пересматривают снова и снова, цитируют любимые реплики и до сих пор называют одной из лучших картин о Великой Отечественной войне. Но насколько хорошо вы помните эту легендарную историю?

Предлагаем проверить себя в небольшой викторине, посвященной одному из самых любимых советских фильмов.

Картина, которую невозможно забыть

«В бой идут одни "старики"» покорил зрителей не только военной темой, но и удивительным сочетанием юмора, музыки и искренних человеческих историй.

Каждый герой здесь запоминается с первого появления, а многие сцены давно стали классикой отечественного кинематографа.

Пять вопросов для настоящих знатоков

На первый взгляд кажется, что ответить будет легко. Но некоторые детали сюжета вспоминаются не так быстро, как знаменитые цитаты.

Сможете ли вы без ошибок пройти все пять вопросов и доказать, что знаете фильм практически наизусть?

Проверьте свою память

Если вы не раз пересматривали картину и уверены, что помните каждую сцену, самое время испытать себя. Возможно, именно вам удастся набрать максимальный результат и подтвердить звание настоящего поклонника «В бой идут одни "старики"».

Ранее мы писали: Кепка стала подсказкой: попробуйте угадать 5 фильмов СССР всего по одному кадру (тест).

Фото: Кадр из фильма «В бой идут одни "старики"»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Без замешивания теста и лепки: самый ленивый рецепт пельменей — ничем не отличаются от обычных, но готовятся быстрее Без замешивания теста и лепки: самый ленивый рецепт пельменей — ничем не отличаются от обычных, но готовятся быстрее Читать дальше 24 июля 2026
Спросила у ИИ, какая экранизация «Шерлока» лучшая: выбор был между хитом BBC и сериалом СССР Спросила у ИИ, какая экранизация «Шерлока» лучшая: выбор был между хитом BBC и сериалом СССР Читать дальше 22 июля 2026
Думали, что помните «Берегись автомобиля» наизусть? Этот сложный тест по цитатам невозможно пройти на 5/5 с первого раза Думали, что помните «Берегись автомобиля» наизусть? Этот сложный тест по цитатам невозможно пройти на 5/5 с первого раза Читать дальше 24 июля 2026
«Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя Читать дальше 23 июля 2026
Тут не только цитаты, но еще и песни: в этом тесте 5/5 наберут только истинные знатоки советского кино Тут не только цитаты, но еще и песни: в этом тесте 5/5 наберут только истинные знатоки советского кино Читать дальше 22 июля 2026
«Валик-джан, я тебе тест предложу»: только настоящие поклонники «Мимино» ответят на все 5 вопросов без ошибок «Валик-джан, я тебе тест предложу»: только настоящие поклонники «Мимино» ответят на все 5 вопросов без ошибок Читать дальше 22 июля 2026
Про сухую и мокрую все помнят, а что насчет остального? Продолжите 5 цитат из «Служебного романа» (тест) Про сухую и мокрую все помнят, а что насчет остального? Продолжите 5 цитат из «Служебного романа» (тест) Читать дальше 20 июля 2026
Любимый советский мультик Тарантино обожают на Западе, а у нас про него вспоминают редко: это не «Снежная королева» и не «Ежик в тумане» Любимый советский мультик Тарантино обожают на Западе, а у нас про него вспоминают редко: это не «Снежная королева» и не «Ежик в тумане» Читать дальше 24 июля 2026
Милота или крипота? ИИ сделал из персонажей советских фильмов вязаные игрушки — угадаете, кто есть кто? (тест) Милота или крипота? ИИ сделал из персонажей советских фильмов вязаные игрушки — угадаете, кто есть кто? (тест) Читать дальше 24 июля 2026
Спросила у ИИ, какая экранизация Стругацких — лучшая: с 1979 года никто не смог сделать фильм достойнее Спросила у ИИ, какая экранизация Стругацких — лучшая: с 1979 года никто не смог сделать фильм достойнее Читать дальше 23 июля 2026
Этот промах в «Москве слезам не верит» зря 50 лет считали ляпом: а Катерина не так и проста, как казалось Этот промах в «Москве слезам не верит» зря 50 лет считали ляпом: а Катерина не так и проста, как казалось Читать дальше 22 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше