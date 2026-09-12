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Киноафиша Статьи В 90-е мы засматривались — теперь вздрагиваем: 7 детских сериалов из прошлого, которые пугают сильнее хорроров

В 90-е мы засматривались — теперь вздрагиваем: 7 детских сериалов из прошлого, которые пугают сильнее хорроров

Проверено редакцией
Кадры из сериалов «Мурашки» (1995–1998), «Мистический городок Эйри в Индиане» (1991–1992), «Боишься ли ты темноты?» (1990–1996)

Как «безобидные» истории из детства превратились в самые жуткие воспоминания взрослейшего поколения.

В 90-е телевизор был главным окном в мир, а детские сериалы — обязательным ритуалом вечера.

Мы смеялись, ждали новые эпизоды и даже не задумывались, что за яркими картинками и забавными диалогами часто скрывались пугающие сюжеты.

Мистика, призраки, проклятия и странные обряды тогда воспринимались как часть игры. Но, пересматривая эти картины сегодня, понимаешь: в них было куда больше хоррора, чем мы готовы были признать в детстве.

«Мурашки» (1995–1998)

Экранизация книг Р. Л. Стайна превратила детские страшилки в серию мини-хорроров. От оживших мертвецов до проклятых масок — многие эпизоды и сегодня вызывают дрожь.

«Мурашки» (1995–1998)

«Аниморфы» (1998–1999)

Подростки получают способность превращаться в животных, но всё это — на фоне вторжения инопланетных паразитов, проникающих в мозг через ухо.

«Мистический городок Эйри в Индиане» (1991–1992)

Маленький город хранит жуткие тайны, включая историю о детях, которых каждую ночь запирают в контейнеры, чтобы они не старели.

«Сенчури-Фоллс» (1993)

Британская готическая мистика о деревне с языческим прошлым и жутким обрядом, в котором главную роль играют призрачные дети. Атмосфера давит с первых кадров.

«Сенчури-Фоллс» (1993)

«Весёлая семейка Твист» (1990–2001)

За фасадом комедии о семье, живущей на маяке, скрывались призраки, странные превращения и пугающие аллюзии, от которых взрослым теперь не по себе.

«Боишься ли ты темноты?» (1990–1996)

«Общество полуночников» делилось историями о кукольниках, вампирах и призраках, из-за которых детям потом долго снились кошмары.

«Чудеса.com» (1999–2001)

Самое мрачное шоу Disney, вдохновлённое «Секретными материалами»: мифы, теории заговора и паранормальные явления без скидки на возраст зрителя.

Сериал Годы выхода Страна Особенности
Мурашки 1995–1998 Канада Экранизация книг Р. Л. Стайна, мрачные сюжеты
Сенчури-Фоллс 1993 Великобритания Деревенская готика, языческие культы
Весёлая семейка Твист 1990–2001 Австралия Комедия с элементами мистики и ужаса
Аниморфы 1998–1999 США/Канада Инопланетные паразиты и перевоплощения
Мистический городок Эйри в Индиане 1991–1992 США Паранормальные явления в маленьком городе
Боишься ли ты темноты? 1990–1996 Канада Антология жутких историй
Чудеса.com 1999–2001 США Мрачное шоу Disney о мистике и заговорах

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Фото: Кадры из сериалов «Мурашки» (1995–1998), «Сенчури-Фоллс» (1993). «Мистический городок Эйри в Индиане» (1991–1992), «Боишься ли ты темноты?» (1990–1996)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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