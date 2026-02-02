В 2025 году «Оскар» проигнорировал эти 3 фильма: и зря, ведь каждый из них — гениален

Меню
2 февраля 2026 14:15
Кадр из фильма «Провод мертвеца»

К сожалению, киноакадемия не обратила на них внимание.

Каждый год после объявления номинантов на «Оскар» остаётся странное чувство: будто часть действительно важного кино просто не заметили. 2025-й в этом смысле оказался особенно обидным. Выбрала три фильма, которые точно заслуживали большего внимания — и зрителей, и академиков.

«Завещание Энн Ли» — роль, о которой будут вспоминать

Фильм «Завещание Энн Ли» — редкий пример масштабной исторической драмы, где форма не подавляет содержание. Аманда Сейфрид здесь выдаёт, пожалуй, одну из самых сильных работ в карьере: её Энн Ли — не икона и не фанатик, а живой человек, разрывающийся между верой и сомнением.

Картина сложная, медитативная, местами провокационная — и именно такие фильмы Академия обычно любит. Но в этот раз — тишина. Самое болезненное упущение года.

«Прости, детка» — тихое кино о травме

Кадр из фильма «Прости, детка»

«Прости, детка» — камерная драма, которая не кричит и не манипулирует эмоциями. Ева Виктор одновременно выступает режиссёром, сценаристом и актрисой, и делает это удивительно честно.

Фильм говорит о последствиях насилия без давления и морализаторства, оставляя пространство для пауз и неловкого молчания. Это тот случай, когда «маленькое» кино оказывается гораздо смелее многих громких фаворитов сезона.

«Провод мертвеца» — лучший Билл Скарсгард за годы

В триллере «Провод мертвеца» Билл Скарсгард играет на грани: его герой пугает, притягивает и отталкивает одновременно. История реального преступления превращается в нервное психологическое исследование, а режиссура Гаса Ван Сента неожиданно возвращает ему прежнюю форму. Игнорировать такую актёрскую работу — почти преступление.

«Оскар» снова доказал: награды — не всегда про лучшее кино. Эти фильмы точно переживут сезон статуэток и со временем получат то внимание, которого их лишили сегодня.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из фильма «Провод мертвеца»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
