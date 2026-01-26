Меню
Киноафиша Статьи В 2026 году в чарты внезапно попала копия «Чужого»: 9 лет назад зря списали со счетов

26 января 2026 11:50
Кадр из фильма «Живое»

Зрители неожиданно подарили ему вторую жизнь.

Тренд на «вторую жизнь» у старых фильмов работает безотказно: стоит одному проекту всплыть в чартах — и он снова выглядит как свежая премьера. Сейчас в эту волну попало «Живое» (Life) (2017) — космический триллер с Ребеккой Фергюсон, Райаном Рейнольдсом и Джейком Джилленхолом, который когда-то поспешили записать в «замену “Чужому”». А теперь внезапно пересматривают с куда более тёплым выражением лица.

Почему «Живое» снова обсуждают

Фильм поднялся в стриминговых рейтингах и даже забрал первые места на отдельных территориях — зрители будто заново открыли его как крепкий, нервный sci-fi без лишней философии. Да, критики в своё время поставили ему умеренно приличные 67% на Rotten Tomatoes, но публика была холоднее.

И всё же годы сделали своё дело: «Живое» выглядит честнее многих современных попыток «пугать космосом», потому что не притворяется чем-то большим — просто берёт вас за горло и не отпускает.

Это правда «Чужой», только в другой упаковке

Сравнения с «Чужим» прилипли к фильму намертво: закрытое пространство, команда на орбите, неизвестная форма жизни, которая развивается слишком быстро и слишком умно. Но «Живое» не копирует Ридли Скотта кадр в кадр — она играет на другом страхе: здесь монстр не столько «охотится», сколько учится.

И именно это делает происходящее неприятно правдоподобным: люди рядом с ним выглядят как самоуверенные туристы, которые случайно открыли дверь не туда.

Будет ли продолжение и почему фанаты в него верят

Финал оставляет отличный крючок для сиквела — такой, после которого хочется воскликнуть: «Так, стоп, а дальше?!» Но касса в районе 100 миллионов при бюджете 58 миллионов не дала фильму стать уверенным хитом.

И всё же сегодня у него появился шанс на реабилитацию: фанаты уже придумывают продолжение, в сети гуляют фейковые трейлеры, а интерес на стримингах подогревает ощущение, что «Живое 2» могла бы выстрелить уже в новой реальности, где успех измеряется не билетами, а просмотрами.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из фильма «Живое»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
