В 2012 году на НТВ смотрели не «Первый отдел», а только этот сериал: у хита до сих пор рейтинг 8,4

Редкий сериал остаётся в памяти зрителей спустя годы. Ещё реже — сохраняет высокий рейтинг даже спустя десятилетие после завершения.

«Карпов» — именно такой случай. 14 лет назад на НТВ его смотрели практически все: обсуждали на работе, спорили о финале, пересказывали сцены. И до сих пор оценка у него 8,4 балла — результат, который говорит сам за себя.

Сюжет

Бывший подполковник Стас Карпов выходит из психиатрической клиники. Он потерял почти всё: работу, связи, накопления. Его состояние нестабильно — прошлое даёт о себе знать в виде повторяющихся кошмаров. Чтобы хоть как-то удержаться на плаву, он устраивается охранником на склад.

Постепенно герой восстанавливает старые контакты и пытается вернуться к привычной жизни. Однажды он видит по телевизору сюжет о разыскиваемых преступниках — и узнаёт в одном из них знакомое лицо. Это подталкивает его к решению заняться частными расследованиями. Карпов собирает команду, и вскоре к нему начинают обращаться как обычные люди, так и государственные структуры.

О сериале

Осенью 2012 года «Карпов» вышел на НТВ и быстро стал одним из главных сериалов того времени. Его смотрела широкая аудитория, а рейтинг на «Кинопоиске» — 8,4 — держится до сих пор, даже спустя 14 лет и при более чем 130 тысячах оценок. Многие зрители вспоминают проект с интересом.

Причин для такого успеха несколько. Во-первых, это спин-офф «Глухаря», и часть зрителей даже ставила «Карпова» выше оригинала. Во-вторых, ключевую роль сыграл удачный кастинг — Владислав Котлярский создал образ бывшего подполковника, который запомнился своей угрюмостью и циничностью.

Сериал также выделялся живыми диалогами и неочевидными поворотами сюжета. Проект продержался три сезона и был закрыт в 2014 году. Сегодня он обсуждается уже реже — в том числе из-за того, что вышел до массового распространения стримингов. Но все сезоны «Карпова» легко найти в Сети — и если вы его ещё не смотрели, вполне можно дать шанс.

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