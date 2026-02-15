Уже почти 30 лет прошло, а до сих пор пересматриваю «Дикий ангел» — в какой серии Милагрос решит, что Иво является ее братом

Сюжет сериала «Дикий ангел», полный интриг и поворотов, постоянно подбрасывал Милагрос и Иво новые испытания, то сближая, то вновь разлучая их. И все же, в финале их любовь победила. Милагрос и Иво поженились, положив конец страданиям и успокоив тем самым зрителей и поклонников сериала.

К этому радостному финалу герои прошли через множество драматичных событий, особенно Милли, которая то теряла Иво, то вновь завоевывала его любовь. А актеры Наталия Орейро и Факундо Арана блестяще сыграли влюбленных.

Одной из самых душераздирающих сцен стала серия, на мой взгляд, где Милагрос, после ночи страсти с Иво в заброшенном доме, узнает о страшном семейном секрете, что ее возлюбленный – якобы ее кровный брат.

К такому выводу Милли приходит, когда падре Мануэль сообщает ей, что ее отец – Федерико, который, по мнению Милагрос, является также отцом Иво. Этот момент, показанный в 148-й серии, повергает героиню в пучину отчаяния. Она решает исчезнуть, скрыться от мира, храня эту шокирующую тайну.

Однако Милли даже не догадывалась, кто на самом деле отец Иво. Лишь на его свадьбе с Флоренсией она узнает правду. Но это уже совсем другая история.