Уже на Иви, совсем скоро все 8 эпизодов будут на НТВ: «Страх над Невой 2» выходит в апреле — названа точная дата премьеры

Если вы ждали продолжение «Страха над Невой», то, похоже, ждать осталось недолго. Второй сезон выходит почти без паузы между онлайн-релизом и телепремьерой, что для проектов НТВ редкость.

При этом создатели обещают не просто продолжение, а более масштабную историю с новым уровнем угрозы. Теперь дело не ограничится одним преступлением.

Когда выйдет и что известно о премьере

Телепремьера второго сезона под названием «Страх над Невой. Огненный круг» состоится 13 апреля в 22:15 на НТВ. Ранее, 9 апреля, сериал стал доступен в онлайн-кинотеатре Иви. Сезон состоит из 8 серий.

Производством занималась «Студия РоЕл». К главным ролям вернулись Антон Хабаров и Андрей Фролов. События разворачиваются в Ленинграде летом 1970 года. В центре сюжета — серия загадочных смертей, связанных с ритуалом, который происходит на глазах у десятков свидетелей.

Новый масштаб и линия культа

Во втором сезоне история выходит за рамки локального расследования. Главный герой Чубин сталкивается с сетью, связанной с языческим культом. Следствие приводит к самиздату, где описаны ритуальные практики, и к версии о существовании организованной секты.

Создатели подчёркивают, что структура сериала изменилась. Если в первом сезоне зритель наблюдал за происходящим со стороны, то теперь акцент смещён на погружение в саму систему культа. Это делает конфликт более масштабным и опасным.

Съёмки проходили в Санкт-Петербурге с использованием исторических локаций. В кадре появляются Петропавловская крепость, набережные Невы и Фонтанки, а также интерьеры, сохранённые в стилистике 1970-х. Художники по костюмам уделили особое внимание образам сектантов, сделав их визуально сдержанными, но тревожными.

«На площадке у нас происходила настоящая магия. Было очень интересно наблюдать, как из Санкт-Петербурга 2025 года делают Ленинград 1970-го. Мы снимали в самых живописных местах города», — вспоминает Андрей Фролов.

Второй сезон делает ставку на атмосферу и развитие центрального конфликта. Проект сохраняет основу первого сезона, но усиливает драматическую составляющую и расширяет границы истории.