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Киноафиша Статьи Уже 2 августа НТВ запускает очередной сериал с Сергеем Жарковым: выходит 3 сезон — зрителям еще не надоело

Уже 2 августа НТВ запускает очередной сериал с Сергеем Жарковым: выходит 3 сезон — зрителям еще не надоело

30 июля 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дельфин»

Аудитория уже занесла проект в список любимых.

Поклонникам российских детективов долго ждать не придется. Уже 2 августа на НТВ стартует третий сезон сериала «Дельфин», в котором майор Андрей Кораблёв вновь окажется в центре опасных событий. На этот раз ему предстоит не только расследовать серию громких преступлений, но и выйти на след загадочного криминального гения, управляющего всем Южноморском.

Кораблёв снова возвращается в дело

В новых сериях Андрей Кораблёв продолжит борьбу с преступностью в родном городе. Помогать ему будут уже знакомые зрителям герои, а также новый союзник — сотрудник ФСБ Петраков, который работает под прикрытием.

Не обойдется и без верной помощницы Василисы — дельфина, ставшего одним из главных символов сериала. Вместе героям предстоит распутать сразу несколько сложных дел: расследовать появление запрещенного вещества в Южноморске, остановить контрабанду культурных ценностей, раскрыть тайну добычи золота из моря и выйти на след человека, который стоит за всеми преступлениями.

Любимые герои изменятся

Создатели обещают, что третий сезон будет не только насыщен экшеном, но и уделит большое внимание личным историям персонажей.

По словам Дарьи Румянцевой, ее героиня Инна за прошедшие годы стала мягче и мудрее, сохранив при этом силу характера. Изменения ждут и других персонажей. Молодой оперативник Евгений Акимов попробует наконец наладить личную жизнь, а Олегу Середе придется примерить на себя совершенно неожиданные роли — от телезвезды до телохранителя.

Когда состоится премьера

Кадр из сериала «Дельфин»

Премьера третьего сезона «Дельфина» состоится в воскресенье, 2 августа, на телеканале НТВ.

Главные роли вновь исполнили Сергей Жарков, Дарья Румянцева, Сергей Колос, Алесь Снопковский, Артур Федынко и Алексей Байдаков.

Сериал уже успел собрать свою аудиторию благодаря необычному сочетанию детектива, приключений и южного колорита. Судя по обещаниям создателей, новые серии станут еще масштабнее: зрителей ждут громкие расследования, неожиданные повороты и встречи с героями, которых многие успели полюбить за предыдущие два сезона.

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Фото: Кадр из сериала «Дельфин»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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