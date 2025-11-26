Меню
Умер мастер эпизодов и характеров: 5 работ Шиловского, которые стоит пересмотреть сейчас

26 ноября 2025 20:33
Всеволод Шиловский

Памяти актёра, чьи роли незаметно, но прочно вошли в историю кино.

Всеволод Шиловский умел входить в кадр ненавязчиво, но оставаться в памяти зрителей надолго. Он мог сыграть строгого полковника, деревенского батюшку или тихого алкоголика, и каждый раз получался новый человек — живой, точный, с особенной судьбой.

26 ноября стало известно, что его сердце остановилось. Ему было 87 лет. Вспомним, какими разными и интересными были его роли в кино.

«Любимая женщина механика Гаврилова» (1981)

В лирической комедии Николая Губенко Всеволод Шиловский сыграл Пашу — одинокого фотографа, тихого романтика, который живёт в однокомнатной квартире и вечно промахивается в делах сердечных. Паше 43, и его попытки наладить личную жизнь давно зашли в тупик.

Встреча с Ритой, героиней Людмилы Гурченко, кажется ему шансом, который наконец-то «повернулся лицом». Он старается произвести впечатление: спешно прибирает квартиру, находит вино, ставит пластинку на старый патефон. Но этот порыв — из другой реальности, не той, в которой живёт Рита, привыкшая к энергичному и резкому Гаврилову.

Шиловский тонко показал Пашу человеком, который всегда чуть опаздывает на собственное счастье. Его робкое обожание, смешное усердие и безнадёжная вера в возможность взаимности превращают короткий эпизод в один из самых пронзительных моментов фильма.

"Любимая женщина механика Гаврилова" (1981)

«Интердевочка» (1989)

В картине Петра Тодоровского Шиловский сыграл Николая Платоновича Зайцева — отца Тани, героини фильма. Его персонаж далёк от идеального образа родителя.

Николай Платонович живёт в бедности, болеет и давно потерял связь с дочерью. Он стыдится прошлого, но, осознав собственную важность, требует от Тани деньги за согласие на выезд.

При этом герой не лишён человеческих сторон: он ухаживает за новой семьёй и старается удерживать быт на плаву. Шиловский показывает человека не злого, а измученного обстоятельствами — и именно эта многослойность делает эпизод небольшим по хронометражу, но запоминающимся по эмоциональному следу.

"Интердевочка" (1989)

«Каменская» (1999)

В первой экранизации романов Александры Марининой Всеволод Шиловский сыграл Александра Евгеньевича Павлова — полковника и высокопоставленного сотрудника МВД. В сериале он появляется в двухсерийной истории «Стечение обстоятельств» и сразу задаёт тон образу: человек с властью, который использует её не всегда честно.

Павлов связан с коррупционными схемами и прикрывает дела за деньги, а его карьерные амбиции нередко идут вразрез с законом. В сюжетной линии серии ключевым становится конфликт с Ириной Филатовой: женщина написала для него научную работу, но, оказавшись отвергнутой, попыталась давить на него угрозами. Персонаж Павлова втягивается в историю, которая приводит к трагическим последствиям.

"Каменская-1" (1999-2000)

«Жила-была одна баба» (2011)

Как отец Еремей, он становится моральным центром истории о судьбе Тамбовской губернии. Шиловский играет деревенского священника, который вызывает симпатию своей тихой прагматичной мудростью.

"Жила-была одна баба" (2011)

«Жизнь и приключения Мишки Япончика» (2011)

В криминальной драме о легендарном одесском налётчике Всеволод Шиловский сыграл Льва Барского — человека из ближнего круга Миши Винницкого. Его герой выступает связующим звеном между Япончиком и влиятельными фигурами Одессы начала XX века.

По сюжету Барский знакомит Винницкого с вором Гершем Менделем и фактически вводит его в систему негласных правил криминального города. Он же передаёт Мише в помощь своего племянника Костю, доверяя ему участие в рискованных делах.

Барский — персонаж негромкий, но важный: через него раскрывается социальная среда, в которой формируется Япончик, и та самая одесская смесь авантюризма, импровизации и «кодекса», по которому жили герои того времени.

Всеволод Шиловский никогда не стремился быть в центре кадра, но именно поэтому его работы стали такими надёжными точками опоры для фильмов и сериалов разных эпох. Он был актёром, который делал историю кино тише — но глубже.

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Global Look Press; кадры из фильмов "Любимая женщина механика Гаврилова" (1981), "Интердевочка" (1989), "Каменская-1" (1999-2000), "Жила-была одна баба" (2011)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
