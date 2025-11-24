Тест: Угадайте фильм по кадру с Буруновым — на №2 он неузнаваемый, но фильм вы точно угадаете

Проверьте, насколько хорошо вы знаете роли одного из самых любимых актёров стран бывшего СССР.

Сегодня Сергея Бурунова знает каждый зритель: комедии, драмы, озвучка, культовые сериалы — он успевает везде.

Но путь к популярности был не прямым и уж точно не быстрым. Будущий артист начинал в авиационном училище, участвовал в КВН, искал себя и однажды понял, что сцена манит сильнее любого неба.

Его не приняли в Школу-студию МХАТ, зато взяли сразу на второй курс эстрадно-циркового училища. Позже он окончил «Щуку» — несмотря на фразу преподавателя «Вас ждут заводы!» и постоянное недоверие в его талант.

После выпуска были детские спектакли, маленькие роли, дубляж (где он стал официальным голосом Леонардо Ди Каприо), пародийные шоу и бесконечные эпизоды.

Всё изменилось, когда актёру доверили главную роль в «Полицейском с Рублёвки» — и с этого момента карьера пошла в гору. Теперь Бурунов — один из самых востребованных актёров страны, а фильмы с ним выходят постоянно.

Готовы проверить, насколько хорошо вы знаете его роли? Тогда вперёд — один кадр, три варианта, только один правильный.

Вам также будет интересно: Тест: советские мамы смотрят на вас из кино — узнаете всех без подсказок?