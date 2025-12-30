Меню
Угадайте, кто из героев «Великолепного века» это сказал: тест для тех, кто даже дома говорит как Хюррем

30 декабря 2025 13:17
Кадры из сериала «Великолепный век»

Некоторые вопросы могут привести к ошибке.

«Великолепный век» завоевал мировую любовь не только масштабными декорациями и пышными нарядами. Главное его сокровище — это персонажи, чьи судьбы и слова оставили глубокий след в сердцах миллионов.

От мудрого султана Сулеймана до харизматичной Хюррем, от гордой Махидевран до преданного Ибрагима-паши — каждый герой выдавал особенные цитаты.

Именно их реплики стали настоящими афоризмами, которые поклонники цитируют и сегодня.

А насколько хорошо вы помните эти знаменитые высказывания? Проверьте себя в нашем тесте!

Ранее портал «Киноафиша» писал, что историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
