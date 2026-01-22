Меню
Киноафиша Статьи Угадайте 6 советских фильмов по цитате о работе: я сначала думала, что тест – легкотня, а по факту…

Угадайте 6 советских фильмов по цитате о работе: я сначала думала, что тест – легкотня, а по факту…

22 января 2026 14:44
Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)

Готовьтесь поднапрячь извилины. 

Сотни крылатых фраз из советских фильмов звучат сегодня в каждом офисе. Но задумывались ли вы, какой именно киногерой первым произнёс ту самую фразу о работе или начальстве?

Труд в советском кино был и поводом для шуток, и источником драмы, и стимулом для размышлений. Мы давно используем эти выражения в повседневной жизни, часто не зная, откуда они взялись.

Попробуйте пройти наш небольшой тест. Проверьте, сможете ли вы сходу угадать, из какого фильма вышла та или иная знаменитая цитата о трудовых буднях. Будьте готовы — некоторые фразы настолько стали частью нашей речи, что найти их истоки будет непросто!

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 новогодних советских фильмов.

Светлана Левкина
