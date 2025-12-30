Меню
Киноафиша Статьи Угадайте 6 новогодних лент по цитатам их героев: тест для тех, у кого уже праздничное настроение

Угадайте 6 новогодних лент по цитатам их героев: тест для тех, у кого уже праздничное настроение

30 декабря 2025 07:29
Кадры из фильмов «Чародеи» (1982), «Морозко» (1964), «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975)

Самое время пересмотреть некоторые картины.

Новый год в кино имеет особое значение. Целые фразы и диалоги настолько вросли в нашу праздничную реальность, что мы повторяем их, даже не замечая. Они звучат за столом, в беседах с родными, в тостах и поздравлениях — будто с экрана прямо в жизнь перекочевали целые кусочки сценариев.

Порой цитата живёт своей жизнью, и мы уже и не вспомним, из какого именно фильма она прилетела — из «Иронии судьбы», «Карнавальной ночи» или, может, из «Ёлок»? Проверьте в нашем тесте, насколько внимательно вы смотрели и слушали.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 новогодних советских фильмов.

Фото: Кадры из фильмов «Чародеи» (1982), «Морозко» (1964), «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
