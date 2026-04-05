Киноафиша Статьи Уделает и Семенова, и Брагина: эти 3 сериала объединяет один актер, но зато какой — есть и хит ТВ-3

Уделает и Семенова, и Брагина: эти 3 сериала объединяет один актер, но зато какой — есть и хит ТВ-3

5 апреля 2026 07:00
Кадры из сериалов «Злые люди», «Кордон», «Березка»

За последние годы в России появилось немало интересных актеров.

В России в последние годы особенной популярностью пользуются Антон Васильев, сыгравший Павла Семенова в «Невском, и Иван Колесников, который исполнил роль Юрия Брагина в «Первом отделе». Однако на этом звезды не заканчиваются, особенно я хочу выделить Петра Рыкова, который является одним из красивейших актеров России, не зря раньше он блистал на мировых подиумах. Какие роли этого актера можно выделить.

«Злые люди»

Это иронический детектив: действие разворачивается в Нижнем Новгороде в конце XIX века. Создатели проекта собрали на площадке известных исполнителей — кроме Петра Рыкoва в ленте снимаются Александр Лыков, Роман Маякин, Ирина Пегова, Ангелина Стречина, Артем Ткаченко, Олег Гаас, Ян Цапник и другие. Режиссером картины стал Ким Дружинин.

Рыкoв исполнил роль сотрудника нижегородского сыска Алексея Лыкова. В основу сценария положена серия рассказов «Хроники сыска» Николая Свечина, которому в 2023 году присвоили звание Почетного гражданина Нижнего Новгорода.

«Кордон»

Это современный детектив с элементами мелодрамы. Под руководством режиссера Юрия Осипова Рыкoв предстал в образе Александра Дымова — человека, отбывшего срок за чужое преступление и вернувшегося в родную деревню у границы, где пытается начать жизнь заново. Он устраивается автомехаником к Трофимычу (роль исполнил Владимир Капустин), бывшему командиру, и вместе с ним оказывается втянут в дела, связанные с контрабандой, оружием и преступными схемами, использующими тайные тропы вдоль государственной границы.

По замыслу авторов, основной линией сериала являются поиски истины о том, кто его подставил. В этом Дымову помогает Трофимыч. Параллельно развиваются романтические сюжеты: бывшая возлюбленная (в исполнении Анастасии Сорокиной), не выдержав разлуки, вышла замуж за его друга, но после возвращения героя она вновь начинает испытывать к нему чувства, а сам Дымов знакомится с Марией (Анастасия Рысева). Сериал стал хитом ТВ-3

«Березка»

Середина 1980-х. Ансамбль «Берёзка» прославился далеко за пределами страны, и для многих молодых девушек попасть в его состав — заветная цель. Добиваются этого лишь те, кто обладает выдающимся талантом и недюжинной амбициозностью. Три героини стремятся стать частью труппы, но на их пути встают зависть и ожесточённая конкуренция. Ради достижения желанной мечты они готовы на многое. Петр Рыков исполнил роль Алексея Покровского, являющегося сыном руководителя ансамбля Надежды Светловой. Для меня это одна из его любимых ролей. Алексей мечтает о славе и хорошей жизни, однако на пути становится любовь, которую он не может игнорировать.

Фото: Кадры из сериалов «Злые люди», «Кордон», «Березка»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
