У Светы с Данилой не могло быть хэппи-энда: почему героиня «Брата» никогда не осталась бы с Багровым

У нее на это было несколько причин.

Фильм Алексея Балабанова «Брат» глубоко затронул зрителей. Его главный герой, Данила Багров, проходит через череду горьких открытий.

Сначала он видит, что его старший брат далёк от того идеала, которым казался. Затем Данила с болью понимает, что его помощь не нужна вагоновожатой Свете.

Вместо молодого защитника она выбирает остаться со своим пьющим мужем. И для такого выбора у неё были свои веские причины.

Страх

Зрители в Сети предположили, что Светлане, конечно, было приятно внимание молодого человека. Однако связать с ним жизнь означало бы потерять свой островок стабильности. К тому же, Данила постоянно ходил по краю и в любой момент мог погибнуть.

Разница в возрасте

Кроме того, героине явно не нравится инфантилизм Данилы — здесь сказывается их разница в возрасте в 15 лет. Рядом с ним она кажется гораздо взрослее и опытнее. Да и постоянно переезжать с Багровым в поисках лучшей жизни Светлана тоже не хочет.

Любовь

Более того, она искренне любила и жалела своего мужа, даже несмотря на то, что терпела от него побои. Поэтому, когда Багров выстрелил в Павла, она тут же бросилась к супругу. В этот момент героиня окончательно поняла, что её будущее не может быть связано с Данилой.

«Для Светы это было просто мимолётное увлечение симпатичным парнем, не более», «Такие женщины, как Света, таких мужей, как Паша, никогда не бросают», — обсуждают комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал об отсылке к Балабанову в сериале «Дети перемен».