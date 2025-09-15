Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи У Саши Белого был прототип? Вот что ждало реального главаря «Бригады» в финале

У Саши Белого был прототип? Вот что ждало реального главаря «Бригады» в финале

15 сентября 2025 09:54
Кадр из сериала «Бригада»

Жестокую расправу на заброшенной стройке он не устраивал.  

В 2002 году сериал «Бригада» Алексея Сидорова буквально взорвал телеэфиры, став главным культурным событием начала нулевых. История четверых друзей, создавших преступную группировку в лихие 90-е, привлекла не только сюжетом, но и звёздным составом.

Создатели не экономили: «Бригада» стала на тот момент самым дорогим сериалом в истории российского ТВ. На съёмках разбили и взорвали больше сотни машин, чтобы добиться максимальной зрелищности.

Однако у успеха была и обратная сторона. Критики сразу заявили, что сериал романтизирует бандитскую жизнь. Более того, у главного героя Саши Белого нашли реального прототипа — известного криминального авторитета.

Прототип Саши Белого

Слухи о том, что «Бригада» снята на деньги криминала, а бандиты выступили «творческими консультантами», ходили с самого выхода сериала. Создатели не раз опровергали это, заявляя, что финансирование шло от частных инвесторов.

Но вот что правда — у Саши Белого похоже действительно были реальные прототипы. Главным из них считают Сергея Тимофеева по кличке Сильвестр, лидера орехово-медведковской группировки. Его история удивительно похожа на сюжет сериала: он начал с нуля в конце 80-х, построил жестокую преступную империю с жёсткой дисциплиной, а погиб (или якобы погиб) при взрыве машины.

Криминальные журналисты утверждали, что Сильвестр, как и Белый в финале сериала, инсценировал смерть и сбежал в Израиль.

Кадр из сериала «Бригада»

Что говорили о сериале настоящие уголовники

Сериал «Бригада» нашёл отклик среди настоящих уголовников. Сергей Безруков как-то признался, что после выхода сериала к нему иногда подходили серьёзные мужчины с явно нелегкой судьбой, протягивали руку и говорили всего два слова: «Спасибо за всё».

Режиссёр Алексей Сидоров тоже получал обратную связь — например, письмо от заключённого, который написал, что «Бригада» стала для него переломным моментом. После просмотра он осознал, что преступный путь ведёт в тупик, и решил изменить жизнь, пишет «Русская семерка».

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто же все-таки убил Муху в сериале «Бригада».

Фото: Кадры из сериала «Бригада»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему Лука снял оцепление с больницы? Версия, о которой зрители догадывались, но боялись озвучить 20 лет Почему Лука снял оцепление с больницы? Версия, о которой зрители догадывались, но боялись озвучить 20 лет Читать дальше 27 сентября 2025
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше