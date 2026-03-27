У «пасхальной» серии «Маши и Медведя» уже 368 млн просмотров: подсмотрели в мультике 3 способа покраски яиц

В популярном анимационном сериале «Маша и Медведь» создатели не обошли стороной ни один из главных праздников. Пасха тоже удостоилась внимания — ей посвящена 63-я серия, которая называется «Сюрприз, сюрприз!».

События эпизода разворачиваются накануне светлого праздника. Заяц вместе с Машей готовят для обитателей леса подарки — расписные яйца с секретом.

Однако для голодных волков лучший сюрприз — это обычное яйцо, которое можно просто поджарить и съесть. Именно такую цель они и преследуют, похитив с птицефабрики несушку в надежде, что та будет обеспечивать их яйцами.

Правда, незадачливые похитители перепутали и вместо курицы утащили петуха. Казалось бы, катастрофа и голодное существование им обеспечены! Но в Пасху, как известно, случаются чудеса — в итоге волки все же получают огромную порцию омлета.

На сегодняшний день этот выпуск набрал на YouTube 368 миллионов просмотров. Однако серию можно воспринимать не только как развлекательный мультфильм, но и как источник полезных идей. Например, у Маши и Зайца вполне реально подсмотреть оригинальные способы украшения пасхальных яиц. Мы нашли три таких варианта.

В полосочку

Пасхальные яйца, украшенные полосками, выглядят необычно и стильно. Для окрашивания подойдет как классический отвар из луковой шелухи, так и готовые пищевые красители, разведенные в воде.

Сначала яйца нужно сварить вкрутую, добавив в воду соль — это поможет скорлупе остаться целой. После остывания их следует протереть спиртом или водкой, чтобы красящий состав лег ровным слоем без пропусков.

На подготовленные яйца надеваются силиконовые резинки, после чего их можно погружать в красящий раствор. Когда скорлупа полностью высохнет, резинки снимаются — под ними остаются светлые неокрашенные участки, образующие аккуратные полоски. Вместо силиконовых резинок для этой цели также подойдут узкие отрезки малярного скотча или обычной изоленты.

В цветочек

Один из самых эффектных и при этом несложных способов украсить пасхальные яйца — создать на них природный растительный отпечаток. Минимум усилий, а результат получается поистине впечатляющим.

Чтобы добиться такого узора, на сырую скорлупу нужно выложить небольшие растительные фрагменты — подойдут листочки, мелкие цветы или даже обычная зелень вроде петрушки или укропа.

Затем яйца вместе с «аппликацией» плотно оборачивают капроновой тканью и варят около десяти минут в луковом отваре или в растворе пищевого красителя. После того как яйца сварятся и остынут, капрон снимают, а яйца ополаскивают под струей воды — готово!

В горошек

Создать на пасхальных яйцах веселый «гороховый» узор можно несколькими способами. Один из них — использовать расплавленный парафин от горящей свечи. Воск аккуратно наносят точечными каплями прямо на скорлупу, для удобства можно воспользоваться иголкой.

Альтернативный вариант — с помощью дырокола вырезать из изоленты маленькие кружочки и плотно приклеить их к яйцу. Каждый элемент нужно тщательно прижать пальцем, чтобы он хорошо зафиксировался: чем надежнее прилегание, тем четче и ровнее получатся горошины.

После этого яйца варят и окрашивают любым выбранным способом. Когда скорлупа полностью высохнет, кружочки аккуратно снимают. Для придания блеска готовые яйца можно слегка натереть подсолнечным маслом.