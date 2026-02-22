У Муравьевой — идеальный муж, а не Гурин: кем были реальные супруги Кати, Тони и Людмилы из «Москвы слезам не верит»

Фильм «Москва слезам не верит» вышел на экраны более 45 лет назад. Картина до сих пор любима многими зрителями. Истории героинь смотрят с тем же интересом, как и в первый раз. Редакция расскажет вам, какими были реальные супруги актрис, сыгравших главные роли.

Катерина

В фильме героиня Веры Алентовой, Катерина, нашла счастье со слесарем Георгием Ивановичем. На экране эта история волновала многих. В жизни у самой Алентовой был счастливый брак. Она встретила режиссера Владимира Меньшова еще в студенческие годы. В браке у них родилась дочь Юлия, ставшая актрисой. Роль Катерины Меньшов предлагал многим актрисам. В конце концов он обратился к жене, и она согласилась сыграть, хотя и не была в полном восторге от сценария. Супруги умудрились даже развестись, однако позже вновь воссоединились.

Людмила

Героине Ирины Муравьевой, Людмила, в финале фильма единственная остается в одиночестве, но с верой в любовь. В жизни сама Муравьева жила иначе. Она больше сорока лет была в браке с режиссером Леонидом Эйдлиным. Он в основном работал с детскими постановками и почти не участвовал в продвижении её карьеры. Их отношения строились на искренних чувствах. Сама актриса нередко отказывалась от ролей, чтобы побыть с мужем и детьми. Они прожили вместе до его смерти.

Тоня

Героиня Раисы Рязановой, Тоня, в фильме вошла в простую, но душевную семью. У неё был трудолюбивый муж и двое сыновей. В жизни Рязанова была замужем за актёром Юрием Перовым. Они познакомились в ГИТИСе. Вначале Перов работал грузчиком на мясокомбинате после занятий, чтобы поддержать семью. Пара жила в комнате коммуналки. Когда родился сын Даниил, родители брали его с собой на занятия в институт. К сожалению, этот союз закончился разводом. Однако самая большая трагедия актрисы — это скоропостижная смерть сына.