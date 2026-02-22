Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи У Муравьевой — идеальный муж, а не Гурин: кем были реальные супруги Кати, Тони и Людмилы из «Москвы слезам не верит»

У Муравьевой — идеальный муж, а не Гурин: кем были реальные супруги Кати, Тони и Людмилы из «Москвы слезам не верит»

22 февраля 2026 22:00
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Жизнь — это совершенно иная история.

Фильм «Москва слезам не верит» вышел на экраны более 45 лет назад. Картина до сих пор любима многими зрителями. Истории героинь смотрят с тем же интересом, как и в первый раз. Редакция расскажет вам, какими были реальные супруги актрис, сыгравших главные роли.

Катерина

В фильме героиня Веры Алентовой, Катерина, нашла счастье со слесарем Георгием Ивановичем. На экране эта история волновала многих. В жизни у самой Алентовой был счастливый брак. Она встретила режиссера Владимира Меньшова еще в студенческие годы. В браке у них родилась дочь Юлия, ставшая актрисой. Роль Катерины Меньшов предлагал многим актрисам. В конце концов он обратился к жене, и она согласилась сыграть, хотя и не была в полном восторге от сценария. Супруги умудрились даже развестись, однако позже вновь воссоединились.

Владимир Меньшов

Людмила

Героине Ирины Муравьевой, Людмила, в финале фильма единственная остается в одиночестве, но с верой в любовь. В жизни сама Муравьева жила иначе. Она больше сорока лет была в браке с режиссером Леонидом Эйдлиным. Он в основном работал с детскими постановками и почти не участвовал в продвижении её карьеры. Их отношения строились на искренних чувствах. Сама актриса нередко отказывалась от ролей, чтобы побыть с мужем и детьми. Они прожили вместе до его смерти.

Леонид Эйдлин, Ирина Муравьева

Тоня

Героиня Раисы Рязановой, Тоня, в фильме вошла в простую, но душевную семью. У неё был трудолюбивый муж и двое сыновей. В жизни Рязанова была замужем за актёром Юрием Перовым. Они познакомились в ГИТИСе. Вначале Перов работал грузчиком на мясокомбинате после занятий, чтобы поддержать семью. Пара жила в комнате коммуналки. Когда родился сын Даниил, родители брали его с собой на занятия в институт. К сожалению, этот союз закончился разводом. Однако самая большая трагедия актрисы — это скоропостижная смерть сына.

Юрий Перов
Фото: Кадры из фильмов «Москва слезам не верит» (1979), «Каникулы строгого режима» (2009), Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
По судьбам этих советских звезд можно было снять кассовые военные драмы: 4 актера-фронтовика, которые никогда не рассказывали о прошлом По судьбам этих советских звезд можно было снять кассовые военные драмы: 4 актера-фронтовика, которые никогда не рассказывали о прошлом Читать дальше 23 февраля 2026
Главный краш всего СССР: угадайте фильмы с Александром Абдуловым по кадрам (тест) Главный краш всего СССР: угадайте фильмы с Александром Абдуловым по кадрам (тест) Читать дальше 22 февраля 2026
В «Офицеры» его взяли из Дома малютки: как легендарный советский фильм навсегда изменил судьбу маленького Ванюши В «Офицеры» его взяли из Дома малютки: как легендарный советский фильм навсегда изменил судьбу маленького Ванюши Читать дальше 20 февраля 2026
Тест для тех, кто пересматривает фильм «Москва слезам не верит» каждый месяц: угадайте героя по описанию от ИИ Тест для тех, кто пересматривает фильм «Москва слезам не верит» каждый месяц: угадайте героя по описанию от ИИ Читать дальше 19 февраля 2026
Все с ума сходят от Шарапова в «Место встречи изменить нельзя», а я обожаю другой фильм СССР: 88 минут сижу не отрываясь — герой просто мечта Все с ума сходят от Шарапова в «Место встречи изменить нельзя», а я обожаю другой фильм СССР: 88 минут сижу не отрываясь — герой просто мечта Читать дальше 19 февраля 2026
Почему слова Груздева о Жеглове в «Место встречи изменить нельзя» оказались пророческими: не все обратили внимание, а зря Почему слова Груздева о Жеглове в «Место встречи изменить нельзя» оказались пророческими: не все обратили внимание, а зря Читать дальше 19 февраля 2026
Короткий тест для настоящих ценителей лучших советских фильмов о войне: угадайте все 6 картин по цитатам Короткий тест для настоящих ценителей лучших советских фильмов о войне: угадайте все 6 картин по цитатам Читать дальше 23 февраля 2026
Эти 3 советских сказки только напрасно показывали детям: их истинный смыл поняли лишь взрослые Эти 3 советских сказки только напрасно показывали детям: их истинный смыл поняли лишь взрослые Читать дальше 23 февраля 2026
Третий мультфильм про Карлсона советским детям так и не показали: вот почему историю не продолжили Третий мультфильм про Карлсона советским детям так и не показали: вот почему историю не продолжили Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше