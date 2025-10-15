Меню
Киноафиша Статьи У кого отпуск — а у Паламарчука сплошные погони и драмы: полное расписание выхода 2 сезона «Ронина» без пропусков и пауз

У кого отпуск — а у Паламарчука сплошные погони и драмы: полное расписание выхода 2 сезона «Ронина» без пропусков и пауз

15 октября 2025 08:56
Кадр из сериала «Ронин»

Финал зрители увидят 29 октября.

Второй сезон «Ронина» уже в эфире — и, если вы не пропускаете ни дня, значит, сегодня вы где-то рядом с Ивана Дорониным в самом центре драмы. Но если вдруг сбились со счёта, когда выходит новая серия — вот полное расписание оставшихся эпизодов.

Когда ждать новые серии

Напомним: во втором сезоне 30 эпизодов. Они выходят по две серии в день — по будням, в онлайн-кинотеатре Premier и на телеканале ТВ-3. Финал зрители увидят 29 октября.

Эпизод

Дата выхода

11–12 серии

14 октября

13–14 серии

15 октября

15–16 серии

16 октября

17–18 серии

20 октября

19–20 серии

21 октября

21–22 серии

22 октября

23–24 серии

23 октября

25–26 серии

27 октября

27–28 серии

28 октября

29–30 серии

29 октября

Что происходит во втором сезоне

После событий первой части Доронин живёт с детьми в Петербурге, но тянет обратно в Медвежье, где ждёт Алёна и незавершённые дела. Его прошлое снова даёт о себе знать — между долгом, семьёй и опасностью балансировать всё сложнее.

Во втором сезоне стало больше личного и меньше героического пафоса: авторы делают ставку на психологию, характер и атмосферу северного нуара. Петербург снят с узнаваемой точностью — дождь, серое небо, мосты и отражения в лужах.

А финал, судя по всему, будет не просто громким — он может поставить точку в истории человека, который слишком долго шёл против течения.

Читайте также: Паламарчук «раскачался» ради роли и уехал в Сибирь: где снимали 2 сезон «Ронина»

Фото: Кадр из сериала «Ронин»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
