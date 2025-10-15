У кого отпуск — а у Паламарчука сплошные погони и драмы: полное расписание выхода 2 сезона «Ронина» без пропусков и пауз

Второй сезон «Ронина» уже в эфире — и, если вы не пропускаете ни дня, значит, сегодня вы где-то рядом с Ивана Дорониным в самом центре драмы. Но если вдруг сбились со счёта, когда выходит новая серия — вот полное расписание оставшихся эпизодов.
Когда ждать новые серии
Напомним: во втором сезоне 30 эпизодов. Они выходят по две серии в день — по будням, в онлайн-кинотеатре Premier и на телеканале ТВ-3. Финал зрители увидят 29 октября.
|
Эпизод
|
Дата выхода
|
11–12 серии
|
14 октября
|
13–14 серии
|
15 октября
|
15–16 серии
|
16 октября
|
17–18 серии
|
20 октября
|
19–20 серии
|
21 октября
|
21–22 серии
|
22 октября
|
23–24 серии
|
23 октября
|
25–26 серии
|
27 октября
|
27–28 серии
|
28 октября
|
29–30 серии
|
29 октября
Что происходит во втором сезоне
После событий первой части Доронин живёт с детьми в Петербурге, но тянет обратно в Медвежье, где ждёт Алёна и незавершённые дела. Его прошлое снова даёт о себе знать — между долгом, семьёй и опасностью балансировать всё сложнее.
Во втором сезоне стало больше личного и меньше героического пафоса: авторы делают ставку на психологию, характер и атмосферу северного нуара. Петербург снят с узнаваемой точностью — дождь, серое небо, мосты и отражения в лужах.
А финал, судя по всему, будет не просто громким — он может поставить точку в истории человека, который слишком долго шёл против течения.
