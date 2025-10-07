Паламарчук «раскачался» ради роли и уехал в Сибирь: где снимали 2 сезон «Ронина»

Телеканал ТВ-3 запустил долгожданный второй сезон сериала «Ронин». Главную роль в нём снова исполнил Дмитрий Паламарчук.

В начале 2025 года проект уже успел завоевать сердца зрителей по всей стране. Особенно полюбилась история жителям Сибири — именно там разворачиваются основные события.

Новый сезон принесёт зрителям продолжение приключений Ивана Доронина. Герой возвращается в родное Медвежье, покидает ряды СОБРа и начинает борьбу с преступностью на своей земле. Чтобы съёмки были максимально достоверными, Паламарчук снова отправился в сибирские локации.

Как Дмитрий Паламарчук готовился к роли

Дмитрию Паламарчуку пришлось серьезно изменить свою физическую форму. Чтобы убедительно выглядеть в образе бывшего спецназовца, актер поставил себе цель — набрать вес.

Паламарчук полностью погрузился в процесс. Пять месяцев интенсивных тренировок и специального питания дали впечатляющий результат — он набрал порядка 12 кг мышц.

Как признался сам актер, к началу съемок первого сезона он весил 94 кг. А ко второму сезону его форма стала еще лучше.

«На съемках был уже 98 кг — меньше процент жира, больше мышц», — рассказал актер в интервью HELLO.

Съемки 2 сезона «Ронина»

Съёмки второго сезона «Ронина» снова прошли в сибирских локациях. Знакомые зрителям пейзажи — река Мана, живописные горы и бескрайняя тайга — создают неповторимую атмосферу вымышленной деревни Медвежье.

Команда повторила маршрут первого сезона: Овсянка, Дивногорск, окрестности поселка Кузнецово. Съёмки часто проходили в глухой тайге, вдали от городской суеты. Операторы специально искали кадры с «ломаной линией горизонта» и горными вершинами, чтобы показать суровую сибирскую природу, которая так полюбилась зрителям.

Вся питерская группа проделала долгий путь, перевезя через полстраны тонны оборудования. Дмитрий Паламарчук не скрывает восторга от Сибири — он видел Красноярск в разное время года и даже теперь мечтает встретить здесь новогодние праздники.

Ранее портал «Киноафиша» писал график выхода второго сезона сериала «Ронин».