Финал покажут еще до ноября: график выхода второго сезона сериала «Ронин» — первая серия уже сегодня

Дмитрий Паламарчук возвращается на экраны. Правда, пока не в новом сезоне «Невского».

С 6 октября на ТВ-3 стартует второй сезон остросюжетного проекта «Ронин». Главному герою снова придется вернуться в Медвежье и погрузиться в опасные криминальные разборки.

Сюжет второго сезона сериала «Ронин»

Иван Доронин с мальчиками уже обжился в Питере. Сыновья сначала были в восторге от большого города, но постепенно начали тосковать по Медвежьему. Тем более там осталась Алена — подруга Ивана, с которой они поддерживают общение.

Завершив срок службы, Доронин решает, что пора возвращаться с ребятами обратно. Оказавшись в Медвежьем, он вновь «надевает форму» почтальона и с головой окунается в помощь участковому — ведь в тихом посёлке снова закрутились криминальные события.

График выхода второго сезона сериала «Ронин»

Второй сезон «Ронина» порадует поклонников целыми 30 сериями. Смотреть новый сериал можно по будням — каждый день по две серии подряд. Шоу выходит одновременно на канале ТВ-3 и в онлайн-кинотеатре Premier.

Такой интенсивный график означает, что финальная серия появится уже 29 октября.

Эпизод Дата выхода 1-я серия 6 октября 2-я серия 6 октября 3-я серия 7 октября 4-я серия 7 октября 5-я серия 8 октября 6-я серия 8 октября 7-я серия 9 октября 8-я серия 9 октября 9-я серия 13 октября 10-я серия 13 октября 11-я серия 14 октября 12-я серия 14 октября 13-я серия 15 октября 14-я серия 15 октября 15-я серия 16 октября 16-я серия 16 октября 17-я серия 20 октября 18-я серия 20 октября 19-я серия 21 октября 20-я серия 21 октября 21-я серия 22 октября 22-я серия 22 октября 23-я серия 23 октября 24-я серия 23 октября 25-я серия 27 октября 26-я серия 27 октября 27-я серия 28 октября 28-я серия 28 октября 29-я серия 29 октября 30-я серия 29 октября

