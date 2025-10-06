Финал покажут еще до ноября: график выхода второго сезона сериала «Ронин» — первая серия уже сегодня

Дмитрий Паламарчук возвращается на экраны. Правда, пока не в новом сезоне «Невского».
С 6 октября на ТВ-3 стартует второй сезон остросюжетного проекта «Ронин». Главному герою снова придется вернуться в Медвежье и погрузиться в опасные криминальные разборки.
Сюжет второго сезона сериала «Ронин»
Иван Доронин с мальчиками уже обжился в Питере. Сыновья сначала были в восторге от большого города, но постепенно начали тосковать по Медвежьему. Тем более там осталась Алена — подруга Ивана, с которой они поддерживают общение.
Завершив срок службы, Доронин решает, что пора возвращаться с ребятами обратно. Оказавшись в Медвежьем, он вновь «надевает форму» почтальона и с головой окунается в помощь участковому — ведь в тихом посёлке снова закрутились криминальные события.
График выхода второго сезона сериала «Ронин»
Второй сезон «Ронина» порадует поклонников целыми 30 сериями. Смотреть новый сериал можно по будням — каждый день по две серии подряд. Шоу выходит одновременно на канале ТВ-3 и в онлайн-кинотеатре Premier.
Такой интенсивный график означает, что финальная серия появится уже 29 октября.
|
Эпизод
|
Дата выхода
|
1-я серия
|
6 октября
|
2-я серия
|
6 октября
|
3-я серия
|
7 октября
|
4-я серия
|
7 октября
|
5-я серия
|
8 октября
|
6-я серия
|
8 октября
|
7-я серия
|
9 октября
|
8-я серия
|
9 октября
|
9-я серия
|
13 октября
|
10-я серия
|
13 октября
|
11-я серия
|
14 октября
|
12-я серия
|
14 октября
|
13-я серия
|
15 октября
|
14-я серия
|
15 октября
|
15-я серия
|
16 октября
|
16-я серия
|
16 октября
|
17-я серия
|
20 октября
|
18-я серия
|
20 октября
|
19-я серия
|
21 октября
|
20-я серия
|
21 октября
|
21-я серия
|
22 октября
|
22-я серия
|
22 октября
|
23-я серия
|
23 октября
|
24-я серия
|
23 октября
|
25-я серия
|
27 октября
|
26-я серия
|
27 октября
|
27-я серия
|
28 октября
|
28-я серия
|
28 октября
|
29-я серия
|
29 октября
|
30-я серия
|
29 октября
Ранее портал «Киноафиша» писал, что Паламарчук назвал свою самую любимую роль.