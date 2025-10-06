Меню
Финал покажут еще до ноября: график выхода второго сезона сериала «Ронин» — первая серия уже сегодня

Финал покажут еще до ноября: график выхода второго сезона сериала «Ронин» — первая серия уже сегодня

6 октября 2025 12:19
Кадр из сериала «Ронин»

Заодно раскрываем подробности, которые на данный момент известны.

Дмитрий Паламарчук возвращается на экраны. Правда, пока не в новом сезоне «Невского».

С 6 октября на ТВ-3 стартует второй сезон остросюжетного проекта «Ронин». Главному герою снова придется вернуться в Медвежье и погрузиться в опасные криминальные разборки.

Сюжет второго сезона сериала «Ронин»

Иван Доронин с мальчиками уже обжился в Питере. Сыновья сначала были в восторге от большого города, но постепенно начали тосковать по Медвежьему. Тем более там осталась Алена — подруга Ивана, с которой они поддерживают общение.

Завершив срок службы, Доронин решает, что пора возвращаться с ребятами обратно. Оказавшись в Медвежьем, он вновь «надевает форму» почтальона и с головой окунается в помощь участковому — ведь в тихом посёлке снова закрутились криминальные события.

Кадр из сериала «Ронин»

График выхода второго сезона сериала «Ронин»

Второй сезон «Ронина» порадует поклонников целыми 30 сериями. Смотреть новый сериал можно по будням — каждый день по две серии подряд. Шоу выходит одновременно на канале ТВ-3 и в онлайн-кинотеатре Premier.

Такой интенсивный график означает, что финальная серия появится уже 29 октября.

Эпизод

Дата выхода

1-я серия

6 октября

2-я серия

6 октября

3-я серия

7 октября

4-я серия

7 октября

5-я серия

8 октября

6-я серия

8 октября

7-я серия

9 октября

8-я серия

9 октября

9-я серия

13 октября

10-я серия

13 октября

11-я серия

14 октября

12-я серия

14 октября

13-я серия

15 октября

14-я серия

15 октября

15-я серия

16 октября

16-я серия

16 октября

17-я серия

20 октября

18-я серия

20 октября

19-я серия

21 октября

20-я серия

21 октября

21-я серия

22 октября

22-я серия

22 октября

23-я серия

23 октября

24-я серия

23 октября

25-я серия

27 октября

26-я серия

27 октября

27-я серия

28 октября

28-я серия

28 октября

29-я серия

29 октября

30-я серия

29 октября

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Паламарчук назвал свою самую любимую роль.

Фото: Кадры из сериала «Ронин»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
