Киноафиша Статьи «У Гайдая боли нет»: почему Крыжовникову не льстит, когда его сравнивают с культовым советским режиссером

23 ноября 2025 14:44
Кадр из фильма «Горько»

Его объяснение выглядит вполне логичным.

Когда Жора Крыжовников слышит, что его ставят в ряд с Гайдаем, он не светлеет лицом — скорее, вздыхает. Казалось бы, золотой стандарт советской комедии, мечта любого режиссёра. Но для автора «Слова пацана» такое сравнение звучит как лёгкое недоразумение: слишком разные миры стоят за этими фамилиями.

Гайдай говорил языком трюка и фарса — в его кино боль не задерживается, максимум ударяет чемоданом по пальцам. Это вселенная, где приключение всегда заканчивается лучше, чем начинается, а слёзы и надломы остаются за кадром.

Данелия как главный ориентир

Крыжовников же тянется в другую сторону — туда, где комедия пахнет жизнью, а не цирковым гримом. По собственному признанию режиссёра, гораздо ближе ему фильмы Данелии — мудрые, светлые, с непроходящей горечью на дне. Там герои не просто выдают реплики, они живут. Ошибаются, боятся, плачут — и оттого смешны ещё сильнее.

«По человеческому содержанию мне всегда хотелось приблизиться к фильмам Данелии. По сочувствию к персонажу, по той боли, которая там есть. У Гайдая боли нет, это мир, в котором на ногу может что-то упасть, но переживать и плакать человек никогда не будет. Это приключение! И закончится у Гайдая все лучше, чем было. А у Данелии это истории, в которых боль и горечь остается», — объяснил режиссер.

Почему это важно понимать

Сравнивать его с Гайдаем — всё равно что сопоставлять два разных жанра внутри одной широкой полки. Один мастер — про лёгкость, другой — про внутренний надрыв. Крыжовников уже давно выбрал второе: ему важны не трюки, а люди, не смех, а интонации боли и нежности, которые редко мелькают в чистой комедии.

Да, он умеет работать с ритмом, абсурдом, смешным. Но сердце его фильмов — данелиевское: тот самый взгляд на героя, который улыбается, хотя внутри давно штормит. И именно поэтому он так осторожно реагирует на громкие параллели — они уводят внимание не туда.

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе.

Фото: Кадр из фильма «Горько»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
