У финала «Возвращения в Сайлент Хилл» двойной смысл: что на самом деле произошло с Джеймсом и Мэри

Хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл» завершился неоднозначно. Его финал можно трактовать по-разному, отчего он кажется «двойным».

Давайте попробуем разобраться, что же он значит на самом деле и как эта концовка перекликается со знаменитой игрой Silent Hill 2.

Объяснения финала

В финале Джеймс оказывается в альтернативной версии города вместе с Мэри. Он отводит её к машине, и вместе они направляются в озеро.

После этого зритель видит, как Джеймс просыпается за рулём, но уже в другом времени. Он будто возвращается в тот самый день, когда впервые встретил Мэри.

Всё повторяется: он сбивает её чемоданы, она пропускает автобус. Только на этот раз они уезжают из города вместе.

Режиссёр намеренно оставляет судьбу героев неоднозначной. Перед «прыжком» в прошлое Джеймс слышит чей-то голос. Создаётся впечатление, что это медики в больнице пытаются вывести его из комы. Возможно, герой выбрал остаться в иллюзии, где его возлюбленная жива, а не возвращаться в реальный мир без неё.

С другой стороны, учитывая мистическую природу самого Сайлент-Хилла, могла произойти и другая магия. Город, читающий мысли, мог дать Джеймсу второй шанс.

Ведь он наконец вспомнил правду о смерти жены и снял с себя тяжёлое бремя вины. Теперь у него появилась возможность всё исправить, сделав иной выбор на той самой дороге.

Связь с игрой

Такой «двойной» финал фильма — это прямая отсылка к оригинальной игре. В Silent Hill 2 как раз есть несколько вариантов концовки.

Любопытно, что среди фанатов популярна одна теория. Они считают, что финал, где Джеймс тонет в озере, является основным. Дойти до него в игре проще всего.

Многие уверены, что главной причиной приезда Джеймса в город было именно подсознательное желание покончить с собой. Эта версия придаёт всей истории ещё более трагичный и глубокий смысл.