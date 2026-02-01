У этой картины по «Властелину колец» всего 6,3 на IMDb: зато там показали то, что не смог Питер Джексон

Трилогия «Властелин колец» Питера Джексона давно стала легендой кинематографа. Эти фильмы не только собрали огромные кассовые сборы, но и завоевали любовь миллионов зрителей по всему миру. На их фоне более поздние экранизации произведений Толкина кажутся менее яркими.

Даже трилогия «Хоббит» смогла найти свою аудиторию, хоть и получила неоднозначные оценки. А вот анимационный проект «Властелин колец: Война Рохирримов», вышедший спустя десять лет, был встречен в основном критикой. Однако поклонникам вселенной Толкина всё же стоит дать ему шанс — на то есть несколько интересных причин.

Провал анимации

«Война Рохирримов» явно не смогла повторить ошеломляющий успех предыдущих работ. Ее кассовые сборы составили лишь около двух третей от бюджета в 30 миллионов долларов.

На сайте Rotten Tomatoes картина получила всего 49% одобрения — это ниже, чем у любой части трилогии Джексона и даже ниже, чем у сериала «Кольца Власти». На IMDb её рейтинг остановился на скромной оценке 6.3.

Основные претензии критиков были к качеству анимации, которую многие сочли устаревшей, и к довольно шаблонным персонажам. Многие увидели в проекте попытку сыграть на ностальгии по великой трилогии без должной глубины.

Также отмечалось значительное отступление от канона: история короля Хельма Молоторукого, уместившаяся у Толкина на паре страниц, была растянута здесь надолго.

Однако, несмотря на все неудачи, у проекта есть и своя ценность для преданных фанатов. «Война Рохирримов» расширяет экранную вселенную Средиземья и включает в себя любопытные детали и события, упомянутые в легендариуме Толкина, но ранее не показанные на экране.

Плюсы анимации

Во-первых, мультфильм остаётся удивительно верным первоисточнику в моментах, сохраняя ключевые события той эпохи: ссору Хельма с Фрекой, великую осаду Хельмовой Пади, героическую гибель короля и даже появление Сарумана. Он также даёт ответы на мелкие загадки книг, например, раскрывает происхождение зловещих слухов о том, что Хельм был людоедом.

Главным и самым обсуждаемым нововведением стала героиня Хэра. В оригинале у Хельма была лишь безымянная дочь, упомянутая вскользь.

Создатели мультфильма дали ей имя, лицо и характер, превратив в сильную воительницу, что вызвало споры о нарушении канона. Однако это не совсем так.

Толкин в своих черновиках указывал, что женщины-воины в Рохане существовали и до Эовин, во времена правления Брего.

Таким образом, «Война Рохирримов» — не шедевр, но интересный спин-офф. Она бережно расширяет тезисно описанную Толкином историю Рохана, сохраняет дух его мира и позволяет взглянуть на знакомые места под новым углом — пусть и без грандиозного масштаба и безупречного исполнения трилогии Джексона.